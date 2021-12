Heiraten Sie legal von überall auf der Welt

Ein Service der Wedding People – Legale Online Hochzeiten für Jedermann

Eine Online-Hochzeit via Zoom im Internet ist die ideale Lösung für getrennt lebende Pärchen. Wenn Sie online heiraten, lassen sich dadurch nicht nur weite Entfernungen innerhalb des Landes leichter überwinden, sondern auch internationale Grenzen überbrücken. Auch wenn sich das Online Heiraten im ersten Moment nicht allzu romantisch anhört, ist für Fernbeziehungen und spontane Paare eine tolle Alternative zur herkömmlichen Trauung im Standesamt.

Die Online Ehe aus den USA hat die gleiche Rechtsgrundlage wie eine Ehe in Dänemark oder in Las Vegas. Alle Pärchen ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika müssen für die Rechtskraft in Deutschland oder in der EU eine Apostille mitbestellen

Was ist eine Online Ehe ?

Das Heiraten im Internet läuft wie eine reguläre Hochzeit ab: Braut und Bräutigam loggen sich zum Beispiel via Zoom ein und ein Standesbeamter vollführt die Trauung. Das Positive beim Heiraten im Internet: Dieser Eheschließung können viele Gäste beiwohnen, indem sie sich ebenfalls per Zoom einloggen.

Sie fragen sich vielleicht, wie eine online durchgeführte Hochzeit legal sein kann. In einigen Bundesstaaten der USA können Hochzeiten online durchgeführt werden, welche auch von der Regierung anerkannt werden. Der Prozess und die Zertifizierung sind genau die gleichen wie bei einer persönlichen Hochzeit vor Ort im Standesamt.

Jedes Paar hat die Möglichkeit, seine Heiratsurkunde mit einer Apostille unterzeichnen zu lassen, die die Echtheit und Legitimität außerhalb der USA bescheinigt.

Sie leben außerhalb der USA?

Amerikanische Hochzeits-Urkunden, die in der Bundesrepublik Deutschland oder der EU registriert werden sollen, werden nicht mehr von den Generalkonsulaten oder der Botschaft legalisiert. Die Überbeglaubigung dieser Urkunden erfolgt durch den Secretary of State des jeweiligen Staates, in dem die Urkunden mit einer „Apostille“ versehen werden. Dies ist eine Art Stempel durch die Ihre Heiratsurkunde für die EU und viele andere Staaten Gültigkeit erhält.

