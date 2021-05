Heimelier jetzt mit Saunen und Infrarotkabinen

Jetzt noch mehr Wellness Produkte bei Heimelier erhältlich

Ob im Haus, in der Wohnung oder im Garten, private Wellness-Bereiche liegen im Trend. Insbesondere im Corona-Zeitalter wissen es umso mehr Menschen zu schätzen, über solch einen Rückzugsort zu verfügen. Dort ist es möglich, sich entspannt zurückzulehnen und von den Strapazen des Alltags zu erholen.

Der Wellness-Spezialist Heimelier betrat den Markt einst mit Badefässern. Das auf Wellness-Lösungen in Premium-Qualität spezialisierte Unternehmen führt eine feine Auswahl erstklassiger Fässer. Diese reicht vom kompakten Badefass, das traditionell mit Innenofen befeuert wird bis hin zum großen Fass mit Außenofen.

Nun hat Heimelier sein Produktportfolio um Saunen und Infrarotkabinen erweitert. Die klassische (finnische) Sauna ist eine hervorragende Ergänzung zum bestehenden Sortiment. Wer gerne unter freiem Himmel im Badefass relaxt, kann sich für gewöhnlich auch für Saunagänge begeistern. Die heiße Luft lässt den Organismus arbeiten, das Schwitzen hilft den Körper zu reinigen. Gleichzeitig kann die hohe Saunatemperatur den Muskeln beim Entspannen helfen. Dies wiederum kann zu einer angenehmen Entlastung der Gelenke führen. Und wäre das nicht schon genug, kann regelmäßiges Saunieren außerdem die Abwehrkräfte stärken.

Doch nicht alle Menschen vertragen die Sauna gleich gut. Die hohen Temperaturen können für den Kreislauf eine gewisse Anstrengung bedeuten. Wer diese Anstrengung meiden möchte oder generell keine Hitze verträgt, trifft mit einer Infrarotkabine (gelegentlich auch Infrarotsauna genannt) die richtige Wahl.

In einer Infrarotkabine befinden sich ein oder mehrere Saunastrahler, die Infrarotwellen erzeugen. Die Wellen haben auf die Luft keinerlei Wirkung, d.h. es findet keine Erwärmung statt, wodurch eine deutlich mildere Temperatur vorherrscht. Treffen die Wellen jedoch auf die Haut, so erzeugen sie Wärme. So wird die Muskulatur schön erwärmt, was wiederum Entspannung bedeutet.

Wie bei den Badefässern setzt Heimelier auch bei Sauna und Infrarotkabine auf Premium-Qualität. Diese beginnt bereits bei der Planung. Kunden erhalten eine Wellness-Lösung, die exakt auf das Zuhause abgestimmt ist. Ob für das Gebäude oder den Garten, es findet sich stets die passende Sauna oder Infrarotkabine. Dank modularer Bauweise stehen verschiedene Grundrisse und Größen zur Auswahl, was die Suche stark erleichtert. Darüber hinaus sind auch individuell angefertigte Lösungen möglich.

Im Saunabau werden ausschließlich beste Hölzer verwendet. Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Kabine in klassischer Massivbauweise (aus Blockbohlen) oder in moderner Elementbauweise errichtet wird. In beiden Fällen gelangen Hölzer zum Einsatz, die höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden. Die sorgfältige Selektion des Holzes trägt nicht nur zu einem tollen Erscheinungsbild der Kabinen bei. Thermohölzer versprechen z.B. eine bessere Isolierung, was zur Energieeffizienz und damit zu niedrigen Betriebskosten beiträgt.

Das Spektrum an Designs ist breit gefächert, damit sich für jeden Geschmack die passende Sauna oder Infrarotkabine findet. Einerseits stehen traditionelle Saunas zur Auswahl, andererseits moderne Lösungen, die z.B. mit glatten Oberflächen oder riesigen Glasfronten beeindrucken. So kann jeder die Sauna wählen, die am besten zum geplanten Wellness-Bereich passt.

Genauso wichtig wie eine tolle Optik ist eine exakt abgestimmte Saunatechnik. Ob finnische Sauna oder Infrarotsauna, in beiden Fällen setzt Heimelier auf erstklassige Komponenten. Diese sind in der Leistung genau dimensioniert, um das beste Wohlfühlerlebnis zu ermöglichen. Außerdem trägt die hohe Qualität der technischen Komponenten zu einer langen Nutzungsdauer bei.

Die zahlreichen Wellness-Lösungen von Heimelier sind auf der Website des Unternehmens einsehbar. Wer dort nicht fündig wird oder Sonderwünsche hat, nimmt am besten direkten Kontakt auf. Die Produkte und Leistungen beschränken sich keinesfalls auf das Angebot im Shop. Denn zahlreiche Sonderwünsche sind realisierbar, letztlich gilt es sich nur auf die richtige Lösung zu verständigen. Als Fachhändler bietet Heimelier eine umfassende und fundierte Beratung, damit jeder Interessent seinen privaten Wellness-Bereich optimal gestalten kann.

