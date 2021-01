Heimatglocken für Urnshausen – Die kompletten Jahrgänge des kirchlichen Heimatblattes

Uwe Tanz macht mit “Heimatglocken für Urnshausen” historische Auflagen eines lokales Heimatblattes.

Dieses Buch beinhaltet die kompletten Jahrgänge eines 1909 zuerst aufgelegten kirchlichen Heimatblattes, das monatlich erschien und über den Dorfpfarrer bezogen werden konnte. Der Inhalt der historischen Zeitungen ist auch heute noch interessant, vor allem für die Bewohner von Urnshausen. Sie können in diesem Buch Artikel lesen, in denen es um konkrete Ereignisse in dem Dorf geht. Es werden die Namen von Vorfahren, an die man sich eventuell kaum noch erinnert, in Erinnerung gerufen. So werden diese Menschen in der Vorstellung der Leser wieder lebendig.

Die Sammlung “Heimatglocken für Urnshausen” von Uwe Tanz umfasst 900 Seiten und beinhaltet eine Menge an Lesestoff und Informationen, wie Geburtsdaten, Taufdaten und Sterbedaten der Bewohner. Es geht auch um ein syrisches Waisenhaus, Kriegsgefangene, das Soldatenliebeswerk, das Wetter und die Ernte, Familiennachrichten, Auszeichnungen, Beförderungen, Wahlen und viel mehr. Durch die verschiedenen Ausgaben des Heimatblatt können sich die Leser ein genaues Bild über die Geschichte des Ortes und dessen Menschen machen.

“Heimatglocken für Urnshausen” von Uwe Tanz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18576-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

