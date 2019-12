Heilfasten im Bayerischen Wald

Heilfasten und Fastenwandern im drei Sterne Superior Hotel Antoniushof

Heilfasten und Fastenwandern (gerne auch mit Hund) mit täglicher Betreuung in der Nationalpark Region vom Bayerischen Wald. Im drei Sterne Superior Hotel Antoniushof fangen im Januar die Fastenwochen an. Zu festen Terminen, Start am Sonntag Abend und Ende am Samstag Vormittag, finden die Fastenwochen statt. Menschen die gleich zwei Wochen fasten möchten, können dies an festen Terminen wahrnehmen und erhalten den Ruhetag gratis. Das täglich Programm bietet viel Abwechslung mit Massagen, Wandern, Filmen, Informationen und Gesprächen sind die Tage sehr kurzweilig. Die Wanderungen können für jede Person angepasst werden, so das immer etwas für jede Kondition dabei ist. Mehr Informationen zum buchen finden Sie auf der Website vom Antoniushof.

Zeiträume: So bis Sa

12.01. bis 18.01.2020 – 19.01. bis 25.01.2020

09.02. bis 15.02.2020 – 01.03. bis 07.03.2020

15.03. bis 21.03.2020 – 29.03. bis 04.04.2020

Das Erwachsenen Hotel Antoniushof ***S (buchbar ab 16. Jahren) ist spezialisiert auf die Wünsche Erwachsener Gäste und bietet viel Ruhe. Der ideale Ort für „Wohlfühlen und Entspannen“ im Luftkurort Markt Schönberg.

Das Best Western Hotel Antoniushof im Bayerischen Wald ist ein Erwachsenen-Hotel. Die Lage mitten im Länder-3-Eck am Südhang vom Unteren Marktplatz im Luftkurort Schönberg bei Grafenau bietet Ruhe und kurze Wege zu allen Zielen. Das Hotel ist mit drei Sternen Superior ausgezeichnet und bietet 50 Doppelzimmer. Im Restaurant und Biergarten werden regionale Speisen frisch zubereitet. Der Wellnessbereich bietet, Schwimmbad, Saunen, Ruheräume, Fitnessräume und eine Beauty- und Massage Oase. Das Erwachsenen Hotel Antoniushof ist ab 16. Jahren buchbar.

Kontakt

Hotel Antoniushof e.K.

Tamara Posch

Unterer Marktplatz 12

94513 Schönberg-Grafenau

+49 (0) 8554 944 989 0

+49 (0) 8554 944 989 199

info@antoniushof.bestwestern.de

https://www.hotel-antoniushof.de/

