HDMI-auf-Scart-Adapter & für Spielkonsole, Wii-1080p-Adapter

Mit den drei Adaptern spart man sich kostspielige Neuanschaffungen

Mit diesen drei Adaptern von auvisio spart man richtig Geld, da man sein älteres TV-Gerät, die Spielekonsole wie die Wii oder den VHS-Player weiter nutzen kann:

– auvisio HDMI-auf-Scart-Adapter/Konverter, HDMI auf Scart Konverter Wandler (ZX-8053): wandelt digitale Audio- und Videosignale einfach in analoge Signale um

– auvisio HDMI-Adapter für Spielkonsole, Cinch-HDMI-Stecker (ZX-8054): wandelt analoge Audio- und Videosignale einfach in digitale Signale um

– auvisio Wii-1080p-Adapter, Wii-AV-Adapter (ZX-8055): Per HDMI kann man hochauflösend an der Wii zocken.

auvisio HDMI-auf-Scart-Adapter/Konverter, HDMI auf Scart Konverter Wandler

Digitale Audio- und Videosignale einfach in analoge Signale umwandeln

– Ideal für die Verbindung von z.B. Blu-ray-Player mit älterem TV

– Fortgeschrittene Signalumwandlung für beste Wiedergabe

– Plug & Play zum Einstecken und Loslegen

Bequem neu und alt verbinden: Dank des HDMI-auf-Scart-Adapters von auvisio schließt man moderne Geräte mit digitalem HDMI-Anschluss ganz einfach an den analogen SCART-Anschluss des TVs oder Monitors an. So spart man sich kostspielige Neuanschaffungen und nutzt beispielsweise seinen lieb gewonnenen Fernseher weiter.

Einfach einstöpseln: Um den Adapter nutzen zu können, verbindet man ihn bloß mit den gewünschten Geräten.

– Konvertiert digitale Audio- und Videosignale zu analogen Signalen: HDMI zu SCART

– HDMI: 1080p / 720p

– Scart-Ausgang: PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N

– Plug and Play: einfach einstöpseln und loslegen

– Fortgeschrittene Signalumwandlung für Präzision, gute Farbwiedergabe und Auflösung

– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 95 x 65 x 35 mm, Gewicht: 150 g

– HDMI-auf-Scart-Adapter / Konverter inklusive USB-Stromkabel und deutscher Anleitung

Preis: 9,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8053-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8053-1432.shtml

auvisio HDMI-Adapter für Spielkonsole, Cinch-HDMI-Stecker

Analoge Audio- und Videosignale einfach in digitale Signale umwandeln

– Ideal zum Verbinden z.B. älterer Spielekonsolen mit neuen TVs

– Unterstützt die Video-Ausgabe in Full HD 1080p

– Plug & Play zum Einstecken und Loslegen

Bequem neu und alt verbinden: Dank des AV-Cinch-auf HDMI-Adapters von auvisio schließt man Geräte mit analogem Audio- und Video-Ausgang ganz einfach an den neuen Fernseher an. So nutzt man seine lieb gewonnene Spielekonsole oder den VHS-Player einfach weiter und spart sich kostspielige Neuanschaffungen.

Einfach einstöpseln: Um den Adapter nutzen zu können, verbindet man ihn bloß mit den gewünschten Geräten.

– Konvertiert analoge Audio- und Video-Signale zu digitalen Signalen

– Unterstützt Full-HD 1080p mit 60 Bildern/ Sekunde

– AV-Cinch-Eingang: PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N

– Einstellbare Wiedergabe-Auflösung: 720p oder 1080p

– Unterstützt HDCP-Signalübertragung

– Plug and Play: einfach einstöpseln und loslegen

– Leistungsaufnahme: 5 W

– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 61 x 55 x 20 mm, Gewicht: 66 g

– AV-Cinch-auf-HDMI-Adapter inklusive USB-Stromkabel und deutscher Anleitung

Preis: 8,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8054-625

auvisio Wii-1080p-Adapter, Wii-AV-Adapter

Hochauflösend an der Wii zocken: per HDMI in Auflösungen bis Full HD

– Verwandelt den analogen in einen digitalen Video-Anschluss

– Separater Audio-Anschuss z.B. für den Kopfhörer

– Keine zusätzliche Stromversorgung nötig

– Auch kompatibel zum GameCube

Die Wii an jedem modernen TV und Monitor nutzen: Mit diesem günstigen Adapter von auvisio verwandelt man den analogen Audio- und Video-Anschluss der Wii-Konsole im Handumdrehen in einen digitalen HDMI-Anschluss.

Kompatibel zum GameCube: Auch die GameCube-Spiele lassen sich auf modernen Bildschirmen erleben.

Gaming in Full HD: Mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde genießt man jedes Detail des Games – natürlich ganz ohne Ruckeln!

– Zum Anschluss der Wii an TV oder Monitor mit HDMI-Anschluss

– Unterstützte Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p) oder 1280 x 720 Pixel (HD 720p) mit bis zu 60 Bildern/Sekunde

– Audio-Anschluss z.B. für Kopfhörer oder separate Aktiv-Lautsprecher

– Plug and Play: einfach einstecken und loslegen

– Auch kompatibel zum GameCube

– Anschlüsse: Wii-Stecker, HDMI-Buchse, Line-out (3,5-mm-Klinkenbuchse)

– Maße: 60 x 35 x 15 mm, Gewicht: 28 g

Preis: 5,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8055-625

