Hautkrebs Früherkennung ohne Skalpell

Dank einer neuen Technologie können Patienten jetzt ohne OP Hautveränderungen checken lassen –

Neue Praxis in Strümp eröffnet

Vor Hautkrebs muss heute niemand mehr Angst haben – rechtzeitig erkannt sind die

Heilungschancen sehr gut. Einen kleinen Haken gab es aber bisher doch: soll eine verdächtige

Hautveränderung untersucht werden, muss diese unter Betäubung herausoperiert werden.

Nicht so in der gerade eröffneten Hautarztpraxis von Kathrin Mühlberg in Meerbusch Strümp. “Mit

unserem neuen “Nevisense”-Gerät können wir einfach einen Messfühler auf die Haut halten und

haben in Sekunden das Ergebnis. Die Trefferquote liegt bei über 90%. So ersparen wir vielen

Patienten das Skalpell”, freut sich die Meerbuscher Hautärztin Kathrin Mühlberg.

Die Hautkrebsvorsorge ist der besondere Schwerpunkt der Fachärztin für Dermatologie mit 20-

jähriger Erfahrung sowohl in der Klinik als auch in der Praxis. Seit August hat sie mitten in Strümp ihre

Praxis für Privatversicherte und Selbstzahler eröffnet. “Leider übernehmen die Kassen die Nevisense-

Untersuchung (noch) nicht. Trotzdem entschieden sich viele Patienten dafür – auch wenn die Kosten

bei ca. 150 Euro liegen.”

Mit der kleinen Praxis in Strümp hat sie sich einen großen Traum erfüllt. “Die Praxis wollte ich

unbedingt klein und übersichtlich halten – so kann ich mir Zeit nehmen und alle Patienten individuell

versorgen”, sagte sie bei der Eröffnung. “Bald werden wir ich auch kosmetische Dienstleistungen

haben.”

Kontakt: Privatarztpraxis Kathrin Mühlberg, Xantener Straße 64, 40670 Meerbusch

Telefon: 02159 5323092 Website: www.hautarztpraxis-strümp.de

Hautarztpraxis

Kontakt

Privatpraxis Mühlberg

Carsten Mühlberg

Auf der Gath 11

40670 Meerbusch

015253388658

email@carsten-muehlberg.de

http://www.hautarztpraxis-struemp.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.