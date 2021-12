Haus der Braut & Gentleman aus Mönchengladbach als bestes Fachgeschäft für Brautmode und Bräutigamanzüge in Deutschland ausgezeichnet

German Business Award Winner: Haus der Braut by Sabine Kuch

Mönchengladbach: Wieder einmal wurde das Haus der Braut & Gentleman, das führende Fachgeschäft für Braut & Bräutigam seit 1968, für seine besonderen Leistungen ausgezeichnet, jetzt sogar von einem englischen Business Magazin. Dazu Sabine Kuch, Inhaberin: „Ich war total überrascht, als ich vor einigen Monaten eine eMail mit der Nominierung aus England erhalten habe. Und jetzt kam die Nachricht, dass wir zu den diesjährigen Gewinnern zählen.

Der gute Ruf reicht bis nach England

In einem ausführlichen Fragebogen musste Sabine Kuch in einem zweiten Schritt ausführlich Auskunft über das Unternehmen geben und stellte links zu Social Media Aktionen, Fotos von Events und Kundenrezensionen zusammen: „Ich vermute der Jury hat besonders gut gefallen, dass wir uns schon seit über 50 Jahren immer wieder neu positionieren und immer neue Hersteller aus ganz Europa, inklusive England, in unserem Geschäft präsentieren. Auch unser hauseigenes Atelier und die vielen positiven Bewertungen haben sicher dazu beigetragen. Wir sind alle sehr stolz über diese besondere Auszeichnung und starten mit dieser Motivation in die neue Hochzeitsaison 2022.“

Auszeichnung für Unternehmen die die Corona Krise meistern

EU Business News verleiht zum fünften Mal in Folge den Deutschen Unternehmenspreis. Die Auswirkungen von COVID-19 haben in vielen Branchen zu beispiellosen Umwälzungen geführt, und jedes Unternehmen stand vor einzigartigen Herausforderungen. Der Preis ist insbesondere für Unternehmen gedacht, die das vergangene Jahr gemeistert haben. Um erfolgreich vom Nominierten zum Gewinner aufzusteigen, muss das nominierte Unternehmen nachweislich über umfassende Fachkenntnisse und Fertigkeiten verfügen, sich dem Kundenservice und der Kundenzufriedenheit widmen und sich kontinuierlich für Spitzenleistungen und Innovationen einsetzen. Während der Schließung des Fachgeschäfts produzierte das Haus der Braut Team selbstgenähte Community Masken die online verkauft wurden, blieb im ständigen Kontakt mit seinen Kund*innen, beantwortete Fragen via WhatsApp, Instagram oder Team Meetings. Für kurzfristige Hochzeiten je nach Corona-Lage, oder zu klein gewordene Kommunionkleidern nach verschobenen Terminen, fand das Team immer eine Lösung.

Dazu Sabine Kuch: „Wir wurden vom Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Projekts „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammen denken“ gefördert, das hat sicher zu unserem guten Abschneiden beigetragen.“

Weitere Infos:

Die German Business Awards werden ausschließlich nach dem Verdienst und nicht nach der Anzahl der erhaltenen Stimmen beurteilt. Um die würdigen Gewinner zu ermitteln, analysiert das interne Forschungsteam sorgfältig die online und öffentlich verfügbaren Informationen sowie die von den Nominierten zur Verfügung gestellten Materialien. Darüber hinaus erhalten die Nominierten die Möglichkeit, ein kurzes Dossier zu erstellen, in dem sie Einzelheiten über den von ihnen gewählten Wirtschaftszweig und die von ihnen ausgeübte Praxis sowie über frühere Auszeichnungen mitteilen.

Im Haus der Braut & Gentleman, einem modernen Fachgeschäft im Herzen von Mönchengladbach, finden Hochzeitspaare und Partygäste seit Jahrzehnten ausgewählte Mode von über 50 internationalen Lieferanten. Im eigenen Atelier erfüllen erfahrene Schneidermeisterinnen gerne Sonderwünsche und passen die neuen Lieblingsstücke genau an.

Kontakt

Haus der Braut & Gentleman Mönchengladbach

Sabine Kuch

HIndenburgstrasse 51

41061 Mönchengladbach

02161182552

info@haus-der-braut-mg.de

http://www.haus-der-braut-mg.de

Bildquelle: @VolkerMevissen