HanseWerk Natur errichtet zwei neue BHKW in Hamburg

Umweltfreundliche Nahwärme von HanseWerk Natur in Hamburgs Westen. Infos zu Blockheizkraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplung: www.hansewerk-natur.com.

Hamburg. HanseWerk Natur errichtet aktuell zwei neue Blockheizkraftwerke (BHKW) in Hamburg-Stellingen. „Diese hocheffiziente Motorenanlage in der Ottensener Straße erzeugt zukünftig umweltfreundlich Strom und Wärme in einem Arbeitsgang“, sagt Wolfgang Weigl, Leiter Planung/Bau bei HanseWerk Natur. „Mit diesem Projekt baut HanseWerk Natur die dezentrale Strom- und Wärmeversorgung in Hamburg weiter aus.“ HanseWerk Natur betreibt in Hamburgs Westen ein Verbundnetz, von dem aus hunderte von Haushalten sowie Industriebetriebe umweltschonend mit Nahwärme versorgt werden. Mit der Inbetriebnahme der zwei neuen BHKW kann HanseWerk Natur zukünftig in Hamburgs Westen die Wärmeerzeugung aus Erdgaskesseln deutlich reduzieren. Hierdurch verringern sich die CO2-Emmisionnen pro Jahr um etwa 3.000 Tonnen. Wer sich für die umweltschonenden Energielösungen von HanseWerk Natur interessiert, klickt auf www.hansewerk-natur.com

HanseWerk Natur baut die hocheffiziente Anlage in direkter Nachbarschaft seines Kunden, der Otto Dörner Entsorgung GmbH. Als energieintensives Unternehmen wird es den Strom aus den Blockheizkraftwerken von HanseWerk Natur direkt vor Ort in seinen Produktionsanlagen nutzen. Die im selben Arbeitsgang erzeugte Nahwärme wird bedarfsgerecht an die angeschlossenen Haushalte und Industriebetriebe in Hamburgs Westen geliefert. „Mit unserer neuen Anlage konnten wir ein weiteres maßgeschneidertes und umweltfreundliches Gesamtpaket entwickeln“, fasst Wolfgang Weigl von HanseWerk Natur zusammen. „Unser Kunde profitiert von kostengünstigem und lokal erzeugtem Strom. Zugleich verbessert sich die Qualität des Energiemix der Nahwärme von HanseWerk Natur in Hamburgs Westen durch die Kraft-Wärme-Kopplung deutlich.“

Bereits im Februar 2018 hat HanseWerk Natur ein hocheffizientes BHKW in der Reichsbahnstraße in Hamburg-Stellingen in Betrieb genommen (Infos unter https://www.hansewerk-natur.com/de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/hansewerk-natur-nimmt-viertes-hamburger-hocheffizienz-bhkw-mit-m.html). Die neue Anlage in der Ottensener Straße besteht aus zwei Motoren. Die elektrische Leistung der beiden Motoren, die HanseWerk Natur derzeit errichtet, liegt bei 250 und 999 Kilowatt (kW), die thermische Leistung liegt bei 310 sowie 1.009 kW. Weitere Informationen zu Verbundnetzten von HanseWerk Natur und den umweltschonenden Energielösungen gibt es unter www.hansewerk-natur.com

HanseWerk Natur GmbH

Die HanseWerk Natur GmbH ist einer der größten Wärmeanbieter Norddeutschlands. Wir sorgen für angenehme Temperaturen in mehr als 60.000 Haushalten in Norddeutschland. Über unser Nah- und Fernwärmenetz mit zusammen mehr als 850 Kilometern Länge beliefern wir unsere Kunden an 365 Tagen im Jahr – zuverlässig und umweltfreundlich mit Energie. Unsere 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln mit modernster Anlagentechnik maßgeschneiderte Energielösungen und-konzepte für Privathaushalte, Industriebetriebe, öffentliche Einrichtungen und Siedlungen. Die mehr als 1.000 Heizanlagen und Blockheizkraftwerke von HanseWerk Natur werden mit Erdgas, Biogas oder Holzpellets betrieben und arbeiten hocheffizient sowie umweltschonend. Als im Norden verwurzeltes Unternehmen bilden wir junge Menschen aus, beauftragen bevorzugt regionale Dienstleister und unterstützen seit vielen Jahren das Hamburger Straßenmagazin Hinz und Kunzt.

Kontakt

HanseWerk Natur GmbH

Ove Struck

Am Radeland 25

21079 Hamburg

0 41 06-6 29-34 22

presse@hansewerk.com

http://www.hansewerk-natur.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.