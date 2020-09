Hans im Glück in der Online-Akademie von Simmeth-Training

Die HANS IM GLÜCK Akademie bietet bereits seit vielen Jahren ein ausgefeiltes Schulungskonzept für Mitarbeiter und Führungskräfte an.

Ein Teil des Erfolgs beruht darauf, dass jedes Teammitglied nicht nur individuell auf die Serviceaufgaben vorbereitet wird, sondern auch noch ideale Voraussetzungen findet, innerhalb der Betriebe Karriere zu machen.

Die Corona-Krise hat zudem aufgezeigt, dass plötzliche Veränderungen nur mit Teams gemeistert werden können, die maximal flexibel reagieren und sich sofort auf die neue Situation einstellen können. „Gerade jetzt wäre es fatal, an der Entwicklung der Mitarbeiter zu sparen. Stetes Lernen und persönliche Weiterentwicklung müssen für unsere Mitarbeiter etwas völlig Normales und fester Bestandteil des Alltags sein“, sagt Birgit Gutwald, Leiterin der HANS IM GLÜCK Akademie dazu. Sie führt weiter aus: „Wir setzten dabei nicht nur auf die klassischen Fachthemen wie Verkauf, Reklamation und Servicequalität. Weiterbildung muss genauso interdisziplinär und damit wissensübergreifend sein, wie es ebenso die ständig neuen Herausforderungen auch sind!“.

In Kooperation mit der Online-Akademie von Simmeth-Training erhalten die Mitarbeiter der HANS IM GLÜCK Eigenbetriebe nun ihren kostenlosen Zugang zu einem eigenen „Bildungskanal“. Woche für Woche werden hier Webinare aus einem bunten Mix aus Fachthemen und Persönlichkeitsentwicklung live gestreamt. So hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, sich einen eigenen Themenmix zusammenzustellen und sein regelmäßiges „Update“ zu holen. Jeder Mitarbeiter, vom Spüler bis zum Betriebsleiter kann damit auf einfachem Weg am Ball bleiben. Die Weiterbildungen werden mit persönlichen Zertifikaten dokumentiert.

„In unseren Betrieben arbeiten vor allem junge und dynamische Mitarbeiter. Für uns war deshalb wichtig, dass wir unsere Teams nicht mit trockenen Webinaren von der Stange langweilen. Mit Simmeth-Training haben wir den perfekten Partner gefunden. Die Trainings der etwas anderen Art sind nicht nur tiefgründig, sondern machen unseren Mitarbeitern auch jede Menge Spaß“, so Birgit Gutwald.Mehr Informationen über die Teamflatrate von Simmeth-Training sind hier erhältlich: https://simmeth-training.de/online-akademie/teamflatr

Simmeth-Training ist spezialisiert auf Persönlichkeitsentwicklung, Verhalten und Kommunikation von Gastgebern. Hier steht vor allem der Mensch im Vordergrund und das Fachliche wird zur schmackhaften Beilage. Der hohe Coaching-Anteil ist das Merkmal, das jedes der Seminarschmankerl von sonstigen traditionellen Trainings unterscheidet. Hier geht es darum, Stärken zu stärken, zu wachsen und über eigene Schwächen auch mal herzhaft hinwegweglachen zu können.

Bildquelle: Simmeth-Training