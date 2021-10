Hannes Kernert: Diamanten sind die härteste Währung

Hannes Kernert empfiehlt Diamanten als Wertanlage

Diamanten als Kapitalanlage erfreuen sich zunehmend großer Beliebtheit. Auf diesen Trend hat sich der Dresdner Geschäftsmann Hannes Kernert von der AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobilien GmbH eingestellt: über sein Handelsportal 5C-Diamant bietet er ausgewählte Diamanten an, die sich zur Kapitalanlage eignen. In Zeiten wie diesen, wo Niedrigzinsen und Inflation allgegenwärtig sind, möchten viele Anleger ihr Geld nicht auch noch den permanenten Schwankungen des Aktienmarkts unterwerfen und wenden sich deswegen der Anlage mit Diamanten zu.

– Was versteht man unter Anlagediamanten?

– Eignen sich Diamanten besser als andere Sachwerte zur Wertanlage?

– Kann jeder den Wert eines Diamanten erkennen?

– Was bedeuten die 5Cs?

– Wie kann man Anlagediamanten über das 5C-Diamant Handelsportal erwerben?

WAS VERSTEHT MAN UNTER ANLAGEDIAMANTEN?

Hannes Kernert verkauft über die Plattform 5C-Diamant lose Diamanten von höchster Qualität. Sie wurden nicht zu Schmuck verarbeitet. Das Ziel liegt bei der Investition in Diamanten nicht darin, das Vermögen innerhalb kürzester Zeit zu vermehren. Vielmehr kann auf diese Weise das Vermögen langfristig gegen Inflation abgesichert werden und Vermögen leicht zu transportieren.

Allerdings ist zu beachten, dass nicht jeder Diamant als Wertanlage zu empfehlen ist.

5C-Diamant berät den Kunden außerdem in einem persönlichen Gespräch, um zu ermitteln, welche Anlagemöglichkeit mit Diamanten für ihn infrage kommt. Beachtet wird dabei, ob der Anleger mehr auf baldigen Wiederverkauf seiner Diamanten setzen möchte oder auf langfristige Wertentwicklung.

EIGNEN SICH DIAMANTEN BESSER ALS ANDERE SACHWERTE ZUR WERTANLAGE?

Hannes Kernert empfiehlt unter anderem deswegen Diamanten als Anlageform, weil ihr Preis nur geringen Schwankungen unterliegt. Anders als bei Aktien oder Gold entwickeln sich die Preise von Diamanten etwas langsamer, aber dafür wesentlich stabiler. Krisen verschiedenster Art können den Wert von Diamanten nicht unter Druck setzen. Obwohl Diamanten in den letzten fünfzehn Jahren eine Preissteigerung erfuhren, geht Hannes Kernert davon aus, dass Diamanten ihr volles Preispotenzial noch längst nicht ausgeschöpft haben.

KANN JEDER DEN WERT EINES DIAMANTEN ERKENNEN?

Auch wenn man sich als Laie gerne mit Schmuck oder Diamanten beschäftigt, so rät Hannes Kernert dringend davon ab, sich auf die eigenen Kenntnisse in Sachen Anlagediamanten zu verlassen. Es mag geläufig sein, dass es bei der Bewertung der Steine auf Farbe, Schliff, Reinheit und Gewicht ankommt. Doch sind die Übergänge dabei fließend, und ein ungeschultes Auge kann sich schnell irren, wenn es um Einschlüsse und Farbnuancen geht. Selbst ein Juwelier oder ein Goldschmied besitzt zumeist nicht die Expertise, die notwendig ist, um den Wert eines Diamanten sicher zu bestimmen. Das 5C-Diamant Handelsportal von Hannes Kernert soll deswegen dem Anleger dabei helfen, Steine zu finden, die professionell klassifiziert und zertifiziert wurden und deren Preise dem tatsächlichen Wert in jedem Fall entsprechen.

WAS BEDEUTEN DIE 5CS?

Farbe, Schliff, Reinheit und Karat – auf Englisch Color, Cut, Clarit und Carat – sind die 4Cs genannten Qualitätsmerkmale, auf die Fachleute bei der Bewertung von Diamanten achten. Jene Steine, die bei diesen Merkmalen hervorragende Werte erzielen, sind Diamanten, die sich für eine Anlage eignen. Für seine Kunden hat Hannes Kernert diesen vier Qualitätsmerkmalen noch ein weiteres hinzugefügt: Zertifikat – auf Englisch Certificate. Über das Handelsportal 5C-Diamant werden ausschließlich Steine angeboten, welche neben hochqualitativen 4Cs auch international anerkannte Zertifikate besitzen.

WIE FUNKTIONIERT DAS 5C-DIAMANT HANDELSPORTAL?

Das 5C-Diamant Handelsportal funktioniert wie eine Suchmaschine, wo der Käufer seine gewünschten Kriterien eingeben kann. Bei 5C-Diamant werden anschließend passende Anlagediamanten ausgewählt und nach Eingang der Bezahlung mit den zugehörigen Zertifikaten eingekauft. Vor der Übergabe an den Käufer oder entsprechend dem Versand mittels Werttransport werden die Diamanten noch einmal einer eingehenden Prüfung im Hause 5C-Diamant unterzogen.

Hannes Kernert und 5C-Diamant garantieren bei der Verkaufsabwicklung höchste Sicherheitsvorkehrungen und Diskretion.

Anlagediamanten kaufen Sie sicher und günstig bei 5C-Diamant.de!

Zertifizierte Diamanten mit Expertisen der renommiertesten Prüfinstitute, lose zu Anlagezwecken oder für ein individuelles Schmuckstück. Das Diamanten-Zertifikat dient als Gutachten und definiert mit hoher Präzision die Ausprägung der Qualitätsmerkmale eines Steins. Beim Kauf sind also die sogenannten „5C“ wichtige Kriterien, die den Handelswert eines Anlagediamanten rechtfertigen. In Vorbereitung des An- und Verkaufes von Diamanten führen wir eine umfassende Prüfung des Steins und des zugehörigen Zertifikates durch. Damit sichern wir Ihnen eine faire und eindeutig nachvollziehbare Preiskalkulation. Zudem beziehen wir Diamanten direkt vom Diamantenschleifer, wodurch wir sie teils unter dem Großhandelspreis (Rappaport) anbieten können.

Firmenkontakt

5C Diamant (Angebot der AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobilien GmbH)

Hannes Kernert

An der Frauenkirche 20

01067 Dresden

03 51 – 43 83 89 20

03 51 – 43 83 89 29

info@5C-Diamant.de

https://www.5c-diamant.de/startseite.html

Pressekontakt

5C Diamant (Angebot der AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobilien GmbH)

Hannes Kernert

An der Frauenkirche 20

01067 Dresden

03 51 – 43 83 89 20

03 51 – 43 83 89 29

5c-diamant@clickonmedia-mail.de

https://www.5c-diamant.de/startseite.html

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.