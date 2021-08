Handelsblatt Auszeichnung 2021 für Auvesta: „Bester Anbieter von Goldsparplänen“, sagen Kunden

Befragung mit über 48.000 Kundenurteilen zeigt: „Deutschlands beste Dienstleister im Finanzwesen 2021“

Die Auvesta Edelmetalle AG, kurz „Auvesta“, als führender deutscher Edelmetallanbieter erzielte im Zuge einer groß angelegten Umfrage durch die renommierte Tageszeitung Handelsblatt in der Kategorie „Deutschlands Beste Anbieter von Goldsparplänen 2021“ den ersten Platz.

Am 18. Juli 2021 veröffentlichte die Tageszeitung Handelsblatt einen Bericht zum Thema Digitalisierung in der Finanzbranche, in dem, neben aktuellen Informationen zur Digitalisierung im Finanzbereich, auch die Ergebnisse einer aktuellen Kundenumfrage zu sehen waren.

Die Auvesta wurde bei der Umfrage (mit über 48.000 Kundenurteilen) zur Nummer Eins in der Kategorie „Deutschlands Beste Anbieter von Goldsparplänen 2021“ gewählt.

Das Handelsblatt hat in dieser Umfrage (durchgeführt durch das Forschungsinstitut ServiceValue) das Ranking für insgesamt 326 Dienstleister in der Finanzbranche in 17 Kategorien, basierend auf mehr als 48.000 Kundenurteilen, ermittelt. In der Kategorie „Deutschlands Beste Anbieter von Goldsparplänen 2021“ wurde die Auvesta Edelmetalle AG am häufigsten von Kunden genannt und ist somit Sieger dieser aktuellen Handelsblatt Umfrage.

„Das ist ein ganz wichtiger Vertrauensbeweis und Bestätigung unserer langjährigen Arbeit“, meint Dr. Franz Hölzl, Vorstand der Auvesta.

„Bisher war es so, dass durch externe Prüfungen (Focus Money, Creditreform, Euler Hermes,…) unsere Bonität, unsere Qualität und unsere herausragenden Konditionen überprüft und ausgezeichnet wurden. Doch die Auszeichnung durch das Handelsblatt ist deshalb besonders, weil es eine Umfrage unter Kunden war.“

Es sei im Edelmetallbereich nicht nur wichtig, laut Dr. Hölzl, exzellenten Service und ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten, sondern es gehe um viel mehr: Dem Kunden zu helfen, seine individuellen Ziele mit Edelmetallen zu erreichen.

„Es gibt Kunden, die wollen ihre Ersparnisse mit Edelmetallen vor Inflation schützen, dann gibt es Kunden, die wollen Kapital mit Edelmetallen aufbauen, und wieder andere wollen einfach das Geld der Kinder sicher bis zu deren 18. Lebensjahr aufbewahren. Jeder Anleger hat verschiedene Bedürfnisse und Ziele. Und dass wir diese Bedürfnisse und Ziele ernst nehmen, bestätigt uns diese Umfrage!“

Dr. Hölzl ergänzt: „In dieser Umfrage haben uns keine externen Prüfer ausgezeichnet, sondern unsere Kunden! Dafür gilt es auch Danke zu sagen für das langjährige Vertrauen, das uns bereits tausende Kunden tagtäglich wieder aufs Neue schenken!“

In einer Zeit, in der Vergleichbarkeit und Transparenz immer wichtiger wird, müssen sich Anbieter auch im Edelmetall-Markt immer mehr dem Vergleich mit anderen Anbietern stellen.

So wird laut Dr. Hölzl die Auvesta auch in Zukunft alles dafür tun, damit Kunden ihre Ziele und Träume mit der Auvesta erreichen. Denn herausragende Auszeichnungen seien das Ergebnis herausragender Zufriedenheit – auch in Zukunft!

Bericht Handelsblatt

https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/handelsblatt-testet-banken-gehen-auf-partnersuche/27433048.html

Auvesta Goldsparplan Cube

https://www.auvesta-cube.com

Seit 2009 ist Auvesta auf den An- und Verkauf und die Lagerung von physischem Gold, Silber, Platin und Palladium spezialisiert. Auvesta ist ein international operierendes Unternehmen und einer der führenden Anbieter von Edelmetallen, als Barren und Münzen.

