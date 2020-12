Haltestelle Kreuzberg 36 – Zeitgeschichtliche Lyrik und Illustrationen

Edna Huppert blickt in “Haltestelle Kreuzberg 36” auf die Mauer, belebte bunte Straßen und Plätze.

Diese neue Gedichte-Sammlung entstand in Kreuzberg 36. Es ist der Freiheit alles zu erfühlen, alles zu bedenken und der Veränderung ein Licht zu setzen gewidmet. Es geht in den Gedichten und Bildern um Themen, die auf die ein oder andere Weise mit dem Leben in Kreuzberg zu tun haben. Die Autorin dichtet mal über das Leben als staatenloser Mensch, mal über einen heißen Sommer in der Stadt. Wolfgang Künker spricht über ein tolles Ding, Ulf Wagner fordert die Leser mit einem Dialekt-Gedicht heraus, Avi Brand spricht über Worte, die Dinge beschreiben und die Zwangsjackenglückseligkeit ist das Thema von einem Gedicht von Hilmar Ebert.

Das Buch “Haltestelle Kreuzberg 36” von Edna Huppert beinhaltet 36 Federzeichnungen von Otto Lackenmacher, Texte anderer Zeitreisender und Bildauszüge aus dem Katalog BALANCE von Leslie Huppert. Bisher bereits beim tredition Verlag erschienen ist auch das Buch “Im Wind meiner Jahre”. Darin teilt die Autorin Edna Huppert auf poetische Weise Geschichten von Mut, Liebe und der alltäglichen Gewalt im Krieg und im Frieden, auf dem Lande als auch in der Stadt.

“Haltestelle Kreuzberg 36” von Edna Huppert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13029-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

