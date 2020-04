Haier präsentiert die 876-Serie, die derzeit leisesten Waschmaschinen auf dem Markt*

München, 09. April 2020 – Einen Waschkeller oder einen separaten Hauswirtschaftsraum hat nicht jeder. In Mehrfamilienhäusern muss die Waschmaschine daher häufig in der Küche oder im Bad angeschlossen werden. Wohl dem, der starke Nerven und freundliche Nachbarn hat. Denn im Schleudergang sind Standardmaschinen oftmals über 70 dB** laut, was dem Lärmpegel eines Rasenmähers entspricht. Haier zeigt, dass es auch ruhiger geht und präsentiert die derzeit leisesten Waschmaschinen auf dem deutschen Markt* – inklusiver lebenslanger Garantie*** auf den geräuscharmen Antrieb.

Selbst wenn die Zimmertüren zu sind: Eine herkömmliche Waschmaschine in der Wohnung ist laut und stört – besonders im Schleudergang. Nicht so die Modelle der neuen 876-Serie von Haier, der weltweiten Nummer 1 der Hausgeräte-Marken. Wenn diese Waschmaschinen “Vollgas” geben, dann sind sie angenehm leise, vergleichbar mit einem normalen Gespräch. Die hohe Laufruhe und die geringen Vibrationen der Neuvorstellungen sind das Ergebnis einer verschleißarmen Technologie, die so zuverlässig arbeitet, dass das Unternehmen eine lebenslange Garantie*** auf ihren Antrieb gewährt. Mit Einführung der neuen Energielabels im nächsten Jahr, rücken auch Informationen zur Geräuschemission im Schleudergang deutlich in den Fokus. Der direktangetriebene Inverter-Motor im Frontlader (“Direct Motion”) wurde vom Haier Konzern konzipiert und gewährleistet neben seiner überragenden Laufruhe auch eine Energieeffizienz von bis zu A+++ minus 50 %.

Die Modelle mit einer Kapazität von 8 kg, 10 kg oder 12 kg bieten zudem innovative Features für höchste hygienische Ansprüche. Dank antibakterieller ABT®-Manschette und -Waschmittelschublade werden Bakterien an besonders exponierten Stellen reduziert. Die Funktion “Smart Dual Spray” ist das automatische Reinigungssystem der Waschmaschine. Es kommt nach jedem Waschgang zum Einsatz und sorgt nicht nur für hygienisch sauberere Wäsche, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Maschine.

Selbst hartnäckige Flecken und unangenehme Gerüche haben kaum eine Chance. Denn durch Einsatz der Dampf-Funktion, die übrigens auch vor Allergenen schützt, entspannen sich die Textilfasern, und hartnäckiger Schmutz sowie Pollen können noch besser entfernt werden. Ein weiteres Plus: Nach einer Dampfbehandlung lässt sich die Wäsche auch viel leichter bügeln.

Erstaunlich ist, dass dieser leise, leistungsstarke Antrieb im Vergleich zu gängigen Motoren weniger Raum benötigt. Die Waschmaschinen der 876-Serie sind dadurch besonders schlank: Das 8-kg-Modell ist beispielsweise lediglich 46 cm tief. Trommel und Türöffnung fallen dennoch größer aus als bei Standardmaschinen: Das spart nicht nur Zeit beim Befüllen und Entladen der Maschine; es schont auch die Wäsche, minimiert Falten und sorgt für mehr Effizienz beim Waschen.

Zahlreiche weitere nützliche Features runden das Leistungsspektrum der 876-Serie ab: wie zum Beispiel die Schontrommelstruktur mit neuem Pillow-Design für empfindliche Wäsche, die integrierte Trommelinnenbeleuchtung, die Endzeitvorwahl für den verzögerten Start der Programme, der große Touchscreen für eine intuitive Bedienung und die Funktion “i-Time” (nur 12-kg-Modell) für die flexibel einstellbare Waschdauer.

Folgende Modelle der Serie 876 von Haier sind ab sofort erhältlich: Die HW80-B14876 (8 kg Fassungsvermögen), HW100-B14876 (10 kg) sowie HW120-B14876 (12 kg). Die unverbindlichen Preisempfehlungen: HW80-B14876 in Weiß 869,00 EUR, HW100-B14876 in Weiß oder Silber 999,00 EUR bzw. 1.059,00 EUR und HW120-B14876 in Weiß 1.129,00 EUR.

* 65 dB bei 1.400 U/min (HW120-B14876 & HW100-B14876), 66 dB bei 1.400 U/min (HW80-B14876), Stand Herbst/Winter 2019

** Laut interner Marktstudie, Stand Herbst/Winter 2019

*** 2 Jahre reguläre Herstellergarantie + 18 Jahre Zusatzgarantie auf den Direct-Motion-Motor bei erfolgreicher Online-Registrierung auf https://www.haier.com/de/servicesupport/garantieerklarung/registrieren/

Über Haier

Haier ist die weltweite Nummer 1 aller Hausgeräte-Marken mit 15,4 Prozent Marktanteil (Euromonitor International Limited 2019; Marktanteil nach Verkaufsmenge im Jahr 2018). Mit seinem Bekenntnis zu qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Produkten bringt Haier das inspirierte Wohnerlebnis in über 160 Ländern weltweit zu den Verbrauchern. Die Haier Gruppe verfügt insgesamt über 122 Produktionsstätten, 11 Forschungs- und Entwicklungszentren, 25 Industrieparks, 106 Marketing-Zentren und beschäftigt weltweit über 78.000 Angestellte.

Durch Maßnahmen wie Dezentralisierung, Disintermediation und Beseitigung interner Kommunikationsbarrieren hat Haier weltweit mehr als 1,6 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Das Unternehmen strebt mit insgesamt 9 Forschungs- & Entwicklungszentren nach herausragender Innovationskraft und stellt sicher, dass seine Produkte an den Geschmack und die Bedürfnisse seiner Kunden in den verschiedenen lokalen Märkten angepasst werden. Die Marke setzt in den folgenden fünf Bereichen auf Innovation: Weiße Ware, Investitionen und Inkubation, Finanzbeteiligungen, Immobilienwirtschaft und Kulturwirtschaft. Haier wandelt sich daher von der Rolle des traditionellen Herstellers zu einer offenen Plattform für unternehmerisches Handeln. Im Zeitalter von Internet und Post-E-Commerce hat sich Haier dafür entschieden, sein Ökosystem auf soziale Netzwerke und Volkswirtschaften auszudehnen, den Nutzwert von Haier Produkten und Dienstleistungen zu steigern und Integrität als Kernkompetenz innerhalb des Konzerns zu verankern. Der weltweite Umsatz der Haier Gruppe belief sich im Jahr 2018 auf 39,1 Milliarden US$. Die Haier Electronics Group Co. Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Haier Gruppe und im Main Board der Börse von Hongkong gelistet. Qingdao Haier Co. (SHA: 600690), ebenfalls eine Tochtergesellschaft von Haier, ist an der Shanghai Stock Exchange notiert.

Derzeit gehören zum Unternehmen Haier neben der Marke Haier auch Candy, Hoover, Casarte, GE Appliances, AQUA, Fisher & Paykel, Leader, RRS, DCS und Monogram. Jede Marke hat ihre eigene Marktposition und bietet dem Endverbraucher hervorragende Benutzererlebnisse.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.haier.de

