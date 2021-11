Location: Online

Street: Hofmannstr. 52

City: 81371 – München (Germany)

Start: 11.11.2021 11:00 Uhr

End: 11.11.2021 12:00 Uhr

Entry: free

München, 03.11.2021: Durch Cyberattacken entstand der deutschen Wirtschaft 2020/21 ein Gesamtschaden von 223 Milliarden Euro. Damit gibt es ein neues Rekordhoch, denn die Schäden haben sich im Vergleich zu den Vorjahren mehr als verdoppelt.

Die Angriffe sind so vielfältig wie grausam, ob Produktionsstätten lahmgelegt werden, Krankenhäuser gestört oder Schutzgeld erpresst wird, ganze neun von zehn Unternehmen (88 Prozent) waren 2020/2021 von Angriffen betroffen. Täglich kommen über 500.000 neue Schadprogramm Varianten auf den Markt. Noch erschreckender als diese Zahlen ist der Fakt, das Social Engineering immer noch das meist gewählte und erfolgreichste Mittel der Hacker ist. Der Faktor Mensch ist die Schwachstelle im Unternehmen und diese ist natürlich im Zuge der Heimarbeit noch gewachsen.

Die Hacker nutzen oftmals das schwächste Glied der Sicherheitskette aus, um zum Beispiel sensible Daten wie Passwörter zu erhalten. Laut bitkom Studie gab es bei 41 Prozent der befragten Unternehmen Social-Engineering Versuche, davon wurden 27 Prozent per Telefon kontaktiert und 24 Prozent per E-Mail.

Um hier etwas Aufklärungsarbeit zu leisten und die Sensibilisierung in den Unternehmen zu unterstützen, bietet die planet 33 AG am 11. November 2021 um 11 Uhr das kostenlose Webinar „HACKERS INSIDE“ an. Einer der besten Hacker Deutschlands Immanuel Bär, der inzwischen als Penetrationtester u.a. für die Regierung arbeitet, wird am 11. November aus dem Nähkästchen plaudern und aufzeigen, wie man sich schützen kann und worauf man als User achten muss. Anmeldungen sind noch bis 10. November 2021 unter: www.planet33.com/hackers-inside-webinar möglich.

Über planet 33

Seit der Gründung vor 20 Jahren hat sich planet 33 zum ausgewachsenen Spezialisten für Cloudservices entwickelt. Mit über 20 Mitarbeitern und 5 Millionen Euro Umsatz pro Jahr bietet planet 33 mittelständischen Unternehmen nicht nur klassische ITK-Dienstleistungen, sondern auch zukunftsweisende Cloud-Services und Security-Lösungen an.

Firmenkontakt

planet 33

Sandra Berchtold

Hofmannstr. 52

81371 München

01602271411

s.berchtold@planet33.com

https://www.planet33.com

