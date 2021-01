Haben Sie noch geschlossen oder digilogisieren Sie schon?

Digilogisieren = Verknüpfung der digitalen mit der analogen Welt

Zugegeben. Das ist eine provozierende Frage in der Überschrift. Aber sind wir doch mal ehrlich: Glaubt noch jemand daran, dass alles wieder so werden wird, wie es vor Corona war? Und vor allen Dingen, dass es schnell wieder so werden wird, also in absehbarer Zeit?

Nun holen wir zunächst ein wenig aus bis wir dann zur Klärung der eigentlichen Frage kommen und auch darlegen, welche Chance “Digilogisierung” bedeuted.

Bill Gates hat wohl in der vergangenen Woche gesagt, dass Pandemien zu unserem Leben gehören wie Hurrikans und andere Umweltereignisse.

Bei Instagram hat die Sendung Monitor vom WDR diese Woche gepostet, dass wenn die Geschwindigkeit der Impfungen in Deutschland so weitergeht wie bisher, wir erst im Jahr 2024 eine Herdenimmunität erreicht haben. Also 70% der Bevölkerung wären dann erst geimpft. Geplant war die Erreichung der Herdenimmunität bis Sommer 2021.

Wenn die Regierung, Länder, Kommunen etwas planen. Da gibt und gab es immer zeitliche Verzögerungen. Das war schon immer so. Ein gutes Beispiel dafür: der Flughafen in Berlin. Geplante Fertigstellung war 2011. Tatsächlich wurde er im Jahr 2020 in Betrieb genommen.

Zitat aus Wikipedia: “Der Bau des Flughafens Berlin Brandenburg, der am 5. September 2006 begann, war eines der größten Bauprojekte Deutschlands. Der Start des Flugbetriebs war anfangs für November 2011 geplant. Aufgrund fehlerhafter Bauplanung, mangelnder Bauaufsicht …Durch die Fehlplanungen und …, wurde dieses Bauprojekt zum Sinnbild eines außer Kontrolle geratenen staatlichen Großprojektes. ….”

Aber kommen wir jetzt zum Punkt. Was hat das jetzt mit digilogisieren zu tun und was ist digilogisieren eigentlich? Und wieso Eingangs die Frage ob Sie noch geschlossen haben?

Das Wort “Digilogisieren” ist ein Kunstwort. Es setzt sich zusammen aus den Wörtern “digitalisieren” und “analogisieren” – ergibt zusammen: digilogisieren. Insgesamt reden wir von einer sehr intelligenten Vereinigung der digitalen Welt mit der analogen Welt. Wir bei PR Agentur PRO haben uns auf “digiloge” Kommunikation spezialisiert.

So jetzt ans Eingemachte. Was verstehen wir darunter?

Generell wie bereits gesagt bedeuted Digilogisieren die intelligente Vereinigung der digitalen Welt mit der analogen Welt.

Nun zur Frage: was bringt mir das? Mit dieser Art von Kommunikation haben Sie während eines Lockdowns keine Umsatzeinbußen. Das ist doch was. Oder nicht?

Jetzt fragen Sie sich vielleicht: Wie geht das?

Diese Frage ist etwas schwieriger zu erklären und verlangt ihr ganzes Vorstellungsvermögen. In echt ist das wahrscheinlich erst dann zu verstehen, wenn Sie es gesehen haben. Wir versuchen es dennoch in einem “Trockendurchgang” zu erklären.

Die technische Basis bildet eine bestimmte Art von Webseite, die offen und erweiterbar nach allen Richtungen ist: Gemeinschaftsbildung, Lernplattform, Eventplattform, Shopplattform und vieles mehr – all das oder auch nur Teile davon, können Sie auf einer einzigen Webseite realisieren! Die Betonung liegt dabei “auf einer einzigen Webseite”. Kurz: eine Plattform, die z.B. unterschiedliche Shops bietet, Restaurants können dort auch ihr Angebot offerieren, Lehrer / Schulen können Unterricht anbieten, es können Events stattfinden von Künstlern, oder auch Messen können durchgeführt werden (und das ohne technisch aufwendigem 3D!), Mitglieder können sich treffen auf Marktplätzen – die Möglichkeiten sind grenzenlos. Und das alles mit einer Webseite.

Sie sehen: die Technik ist nicht das Problem.

Nun zur digilogen Kommunikation und was Sie damit machen können.

Der Erfolg einer solchen Webseite hängt letzten Endes von denjenigen ab, die sie einsetzen und vom Kommunikationskonzept sprich Marketingkonzept. Es ist ein intelligentes Kommunikationskonzept und ein Umdenken erforderlich. Mit einer solchen Webseite allein ist es nicht getan. Ansonsten bringt Ihnen auch eine solche Webseite nichts.

Die Herausforderung und der Erfolg liegen im menschlichen bzw. persönlichen Bereich. Es ist keine Webseite, die einfach nur online gestellt wird in der Hoffnung, dass etwas passiert – man muss das Ganze immer mit einem digilogen Kommunikationskonzept sehen. Also Webseite und das digiloge Kommunikationskonzept sind untrennbar miteinander verbunden.

So wie es sich mit den meisten Webseiten verhält, die nur der Präsentation dienen, kommen wir nicht zum Erfolg. Und wir reden hier auch nicht von reinen Online-Shops.

Wir reden hier von einer Plattform, auf der Interaktion möglich ist und auch realisiert werden soll. Nur dann kann die digitale Welt mit der analogen Welt verbunden werden. Und nur dann agieren Sie digilog. Die Interaktion soll von allen Seiten also von Kunden und Anbietern ausgehen.

Nun stellen Sie sich vielleicht die Frage, ob lokale Geschäfte und Dienstleister in den Innenstädten dann noch existeren werden. Die Antwort darauf lautet auf jeden Fall ja. So soll es sein! Ein digiloges Kommunikationskonzept ist ein nachhaltiges Konzept, weil es Kommunikation zu jederzeit ermöglicht. Es soll die analoge Welt sinnvoll ergänzen und mit dieser verschmelzen.

Also auch in Situationen, in denen der Kontakt zu Kunden abgeschnitten ist, kann der Umsatz nicht nur erhalten, sondern wesentlich erweitert werden, weil der Aktionsradius größer ist als vorher. Und nur so können Händler, die bisher noch nicht online waren, sich gegen die bestehenden Online-Riesen durchsetzen. Der originäre Vorteil der lokalen Geschäfte ist unbestreitbar die Kundennähe, die persönliche Kundenansprache und der Erlebnisfaktor. All das bieten Sie auf einer solchen Plattform an.

Nun denken Sie sicher, demnächst kann ich wieder öffnen und dann erübrigen sich solche Überlegungen in Richtung digiloger Kommunikation.

Ok. Wenn Sie so denken, dann ist das digiloge Kommunikationskonzept nicht für sie geeignet. Die Vorteile sollten sie sehen. Den Worst Case hatten wir bereits und der kann immer wieder kommen.

Auch dann, wenn Sie wieder geöffnet haben, ist eine solche Plattform von großem Interesse. Sie stehen in ständigem Kontakt zu Ihren Kunden und verlieren sie nicht mehr, wenn Sie gemeinschaftlich digilog kommunizieren. Sie können zielgerichtet mit Kunden kommunizieren und Waren und Dienstleistungen verkaufen.

Informieren Sie sich bei https://pr-agentur.pro

