Haartransplantation FUE3 (Selektiv-FUE3)

Weltweit leiden über 60 % der Männer und 50 % der Frauen an androgenetischer Alopezie und irreversiblem Haarausfall. Diese Art von Haarausfall ist ein halbnatürlicher Prozess, der durch Medikamente nur vorübergehend gehemmt werden kann. Die Lösung für die androgenetische Alopezie oder andere Probleme mit irreversiblem Haarausfall ist derzeit die Haartransplantation. Neben der androgenetischen Alopezie werden auch die vielen irreversiblen Haarausfälle erfolgreich durch Haartransplantation behandelt. In den letzten 10-15 Jahren wurde eine neue Technik der Haarwiederherstellung eingeführt. Diese Methode wird als FUE-Technik (Follicular Unit Extraction) bezeichnet. FUE ist eine Alternative, die eine schnelle Entnahme von Follicular-Unit-Grafts ermöglicht. Die Haartransplantation kann bei verschiedenen Problemen wie Alopecia areata, kongenitale Alopezie, Verbrennungsfolgen, Augenbrauen-, Bart- und Schnurrbartverlust eingesetzt werden. Außerdem kann es die Narben kaschieren. Das Hauptziel der Haartransplantation ist die Wiederherstellung des Haarausfalls. Wir sind zwar nicht in der Lage, das Aussehen wiederherzustellen, das die Patienten in ihren frühen Zwanzigern hatten, aber realistische Erwartungen können mit Hilfe der Technologie erfüllt werden.

FUE – oder Follicular Unit Extraction – ist der Prozess, bei dem verlorene Haarbereiche durch das Implantieren gesunder Follikel von einer anderen Stelle des Kopfes ersetzt werden. Dieser Bereich wird in der Regel aus dem hinteren Teil der Kopfhaut entnommen, wo von Natur aus ein großes Volumen an Haaren wächst.

Heute gibt es eine neue Methode für Haartransplantation Selektiv-FUE3, die Spezialisten von PROHAARKLINIK benutzen, um die Haar zu transplatieren. Bei dieser Methode wird im Grunde genommen unter den Grafts des Donor-Bereichs elektiert. Es werden die Grafts mit den meisten Haaren gewonnen. Bei Selektiv-FUE3 besteht der Unterschied zu anderen Haartransplantationsmethoden in der Art der Haargewinnung.

WIE LÄUFT DAS VERFAHREN AB?

FUE3-Transplantationen sind relativ unauffällig und werden unter örtlicher Betäubung durchgeführt, um Komplikationen oder die Notwendigkeit langer Aufenthalte zu reduzieren. Das Verfahren ist relativ einfach und schnell, und die FUE3 Transplantation verläuft in den allermeisten Fällen ohne Komplikationen für die Patienten, von denen die meisten schon am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen können.

FUE3 Haartransplantationen werden alle unter einem Mikroskop von erfahrenen Fachleuten durchgeführt, um absolute Präzision zu gewährleisten und eine möglichst natürliche, wiederhergestellte Haarlinie zu schaffen.

FUE3 ist eine neuere Technik und im Gegensatz zu anderen Haartransplantationsverfahren arbeitet FUE auf Einzelhaarbasis. Jedes Haar wird als ganze Einheit entnommen, komplett mit den notwendigen Drüsen, und dann an die neue Stelle transplantiert. Obwohl das Verfahren weniger invasiv ist, ist es sehr aufwendig und dies kann dazu führen, dass eine FUE3 Prozedur etwas länger dauert als die FUT-Methode. Dadurch, dass man sich mehr Zeit nimmt, ist die Heilungszeit kürzer und die Erfolgschancen sind größer.

FÜR WEN IST FUE3 GEEIGNET?

FUE3ist in erster Linie eine Lösung zur Bekämpfung der männlichen Glatzenbildung, die ein Muster von Haarausfall beschreibt, das in der Regel die Schläfen und den Scheitel betrifft, so dass Männer (und manchmal auch Frauen) am Hinterkopf und an den Seiten Haare haben, aber nirgendwo sonst.

Wenn Sie mehr über die Selektiv FUE3 Haartransplantation erfahren möchten, wie sie funktioniert und ob dies die beste Methode ist, um Ihr Haar nach einem Haarausfall wiederherzustellen, dann kontaktieren Sie uns noch heute und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch. Wir sind stolz darauf, ehrlich und vertrauenswürdig zu sein, und unser Versprechen an unsere Kunden ist, immer die am besten geeignete Lösung anzubieten, um die besten Ergebnisse auf individueller Basis zu erzielen.

Ist das FUE3-Haartransplantationsverfahren schmerzhaft?

Bei der Injektion des Anästhetikums gibt es eine kleine Menge Schmerz. Nachdem das Betäubungsmittel eingedrungen ist, sollten Sie überhaupt keine Schmerzen mehr spüren. Wir verwenden sehr kleine Nadeln und haben Techniken entwickelt, um die Schmerzen bei den Injektionen zu minimieren. Falls doch Schmerzen auftreten, können wir das Anästhetikum auffüllen, um diese zu reduzieren.

Die Haartransplantation in der PROHAARKLINIK Ungarn wird mit der FUE- und FUE3-Methode durchgeführt. Die FUE-Methode gilt als besonders schonend und erzielt ausgezeichnete Ergebnisse.

