Gutjahr bietet kostenfreie Live-Webinare für Handwerker

Bickenbach/Bergstraße, 1. September 2020. Gutjahr hat als neues Schulungsformat Live-Webinare entwickelt, in denen Fliesenleger, Natursteinleger und Garten- und Landschaftsbauer sich über Produkte, Systemaufbauten und Verlegetechniken informieren können – auch unter Corona-Bedingungen. Sechs Praxis-Webinare des Entwässerungsspezialisten sind bislang terminiert, vier davon bereits im September.

Gutjahr bietet Verarbeitern, Planern und Händlern schon seit Langem die Möglichkeit, sich online über Seminare in ihrer Region informieren zu lassen. Die neue Herausforderung war, “Corona-gerechte” Schulungen nach den Regeln des Infektionsschutzes durchzuführen – zumal viele Verarbeiter und Händler derzeit zurückhaltender sind, wenn es um die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen geht.

Online-Präsentationen mit Live-Chats

“Wir haben deshalb überlegt, wie wir unsere Kunden in dieser besonderen Situation weiterhin durch qualifizierte Schulungen unterstützen können, und kamen schnell auf das Format der Live-Webinare. Die nötige Expertise haben wir schließlich im Unternehmen und können so auch einen Beitrag zur Sicherheit unserer Kunden leisten”, erklärt Stefan Reichert, zuständig für das Seminarwesen bei Gutjahr.

Das Ergebnis der Überlegungen: Neu entwickelte “Praxis Live-Webinare” für Handwerker, in denen Gutjahr-Experten in 60-minütigen Praxisvorführungen Systeme und Lösungen für Entwässerung, Entlüftung, Entkopplung und Heizung vorstellen. In Live-Chats haben die Teilnehmer der Webinare die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich fachkundig über die präsentierten Lösungen auszutauschen.

Einfache Online-Anmeldung

Die neue Reihe der Live-Webinare startet im September. Bis Ende Oktober sind bereits sechs Praxis-Webinare vorbereitet und terminiert:

– 16.09.2020: Drainagelösungen für professionelle Einkornmörtel-Verlegungen

– 18.09.2020: Balkonsanierung ohne Aufbauhöhe

– 22.09.2020: Wetterunabhängige Belagsaufbauten mit mörtelfreien Systemen

– 24.09.2020: Barrierefreie Türschwellen sicher entwässern

– 28.10.2020: Elektrische Flächenheizung – dünnschichtig und effizient

– 30.10.2020: Balkon- und Terrassenabdichtung bei jedem Wetter

Die Anmeldung zu den Webinaren erfolgt einfach online unter Gutjahr.com/Praxiswebinar. Dort gibt es auch weitere Angaben zu den Inhalten der Webinare. Alle erforderlichen Informationen erhalten die Teilnehmer rechtzeitig vor Beginn des Webinars per E-Mail.

Teilnahme ist kostenfrei

Bei den bis Ende Oktober angebotenen Online-Schulungen wird es nicht bleiben – weitere Webinare sind in Vorbereitung. Wichtig ist: Die Teilnahme an den Praxis-Live-Webinaren ist natürlich kostenfrei.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit mehr als 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

