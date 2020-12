Gut ins neue Jahr starten mit 5 Tipps für mehr Lebensqualität und Leichtigkeit

Mit diesen Tools für den Kampf gegen den inneren Energie-Lockdown können Familien bestens fürs neue Jahr gestärkt werden.

“Das bisschen Haushalt” hat Johanna von Koczian 1977 im gleichnamigen Lied besungen. Und heute? Die heutigen Mütter und die Familien sind überbeansprucht, ,overstressed’. Sie haben nicht nur den normalen Alltag zu bewältigen, sondern auch noch Home-Schooling, Home Office, Kita, den Haushalt und mehr zu managen. Es ist eben nicht nur das ,bisschen Haushalt’.

Gudrun Pfeifer arbeitet als zertifizierter Business- und Privatcoach sowie als zertifizierter Kinder- und Jugendcoach in Babenhausen/Hessen und Buchholz/Nordheide.

Dies sind ihre fünf Tipps für mehr Lebensqualität und Leichtigkeit in dieser Zeit:

o Tief durchatmen und bis 20 zählen. So einfach, wie es klingt, erfordert es ein wenig Konzentration, hilft aber sofort.

o Einen Knautschball mit den Händen drücken und kneten. Jeder hat doch einen geeigneten Gegenstand zuhause. Die Muskeln werden hierbei angespannt und entspannt, das lockert.

o Kurz Pause machen und realisieren, was gerade passiert.

Was ist das Problem? Wie geht es mir? Was stresst mich gerade am meisten? Was fühle ich? Wo spüre ich das körperlich? Bitte nur wahrnehmen und dabei nicht bewerten, ob sich das jetzt gerade positiv oder negativ anfühlt.

o Ein Liste schreiben, was gerade Priorität hat. Was ist JETZT lebenswichtig? (Wie im Flugzeug, wenn die Masken von der Decke fallen. Zuerst die eigene Maske aufsetzen, dann den Kindern und dem Sitznachbarn helfen).

o Eine richtige Pause machen. 15-30 Minuten Auszeit für Mama. Dabei wenn möglich alleine raus an die frische Luft gehen, schnell gehen, joggen, Gymnastik machen. Hauptsache Bewegung. Die Luft bewusst genießen und Stress durch Bewegung abbauen. 15 Minuten können Wunder wirken!

Um da gut durch alle Anforderungen zukommen, ist oft Hilfe von außen hilfreich und sinnvoll.

Hier bietet Gudrun Pfeifer ihren bewährten Workshop “PowerUp your Life” an, der 1:1 online möglich ist. In diesem Workshop werden die eigenen Energie-Räuber aufgespürt. In den fünf Coachings zu jeweils max. 120 Minuten (online oder auch offline in persönlichen Treffen) erreicht jede Frau, jeder Mann das persönliche Ziel. Es gibt hilfreiche Tools für den ,Kampf’ gegen den inneren Energie-Lockdown, um wieder in die eigene Kraft zu kommen und ,Energie-Löcher’ in Zukunft zu vermeiden.

“Weniger Stress, mehr gute Laune und Entspannung bringen ein besseres Leben und einen bewussteren Umgang mit der eigenen Lebenszeit,” sagt Gudrun Pfeifer. “Mit PowerUp your Life kann jeder schnell mehr Lebensqualität, Leichtigkeit und Freude entdecken und eine neue Freiheit für Körper und Seele genießen.”

Gudrun Pfeifer ist erreichbar über: www.dieblockadenbrecherin.de

