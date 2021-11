GUT AIDERBICHL WEIHNACHTSZAUBER kommt ins TV

Weihnachtsglanz auf der Ballermann Ranch – Vorbereitungen für Fernsehaufzeichnung der Weihnachtssendung „Gut Aiderbichl Weihnachtszauber“ laufen auf Hochtouren.

Für eine der schönsten Weihnachtssendungen im deutschen Fernsehen wird derzeit das Tierparadieses in der Gemeinde Scholen dekoriert. Die Ballermann Ranch erstrahlt im weihnachtlichen Lichterglanz. Die große Halle, das Eseldorf, die Kapelle und die Stallungen werden für die Aufzeichnung der Weihnachtsendung „Gut Aiderbichl Weihnachtszauber“ vorbereitet. Für die Dreharbeiten, die am kommenden Montag beginnen, werden die Gaststars Gaby Baginsky, Peter Sebastian und der „Dr. Hase“ aus der ZDF Serie Notruf Hafenkante, Fabian Harloff, auf der Ranch erwartet. Die wahren Stars aber sind die von Gut Aiderbichl geretteten Tiere, deren Schicksal in herzigen und lustigen Tiergeschichten erzählt wird. Dazu wird der geschäftsführende Stiftungsvorstand Dieter Ehrengruber ebenfalls auf dem nördlichsten Ableger von Europas größtem Gnadenhofverbundes erwartet. Moderiert wird die Weihnachtssendung, die am Heiligen Abend auf sonnenklarTV auch in Österreich und der Schweiz zu sehen sein wird, von TV-Moderator Jan Kunath und der Ranch-Chefin Annette Engelhardt. Für die Produktion zeichnet das Münchener TV-Unternehmen Vengamedia – Georg Fischer verantwortlich.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

