Günstiger und schneller: Alu-Rahmensystem von Gutjahr mit neuer Verbindungstechnik

Bickenbach/Bergstraße, 12. März 2020. Verarbeiter haben jetzt die Wahl: Gutjahr hat eine zweite Variante des Alu-Rahmensystems TerraMaxx RS mit neuer Verbindungstechnik entwickelt. Statt mit einem Spreizverbinder lässt sich das System in der neuen Variante TerraMaxx RS-S mit Schrauben zusammenfügen – dank Gewindekanals ebenfalls ohne Vorbohren und zu einem günstigeren Preis.

Das Aluminium-Rahmensystem TerraMaxx RS ermöglicht eine schnelle und einfache mörtelfreie Verlegung großformatiger Keramikbeläge im Außenbereich – und das witterungsunabhängig. Die neue Variante TerraMaxx RS-S mit intelligenter Schraub-Verbindungstechnik funktioniert ebenfalls ohne Vorbohren. Aufgrund des Gewindekanals ist dieses System so schnell und flexibel einsetzbar wie das bewährte TerraMaxx RS-I mit Inbus-Verbindungstechnik, allerdings zu einem circa 30 Prozent günstigeren Preis.

Einfach zusammenstecken und verschrauben

Mehr als Zusammenstecken und Verschrauben ist für die Verarbeiter nicht nötig, um mit dem Rahmensystem TerraMaxx RS-S die perfekte Unterkonstruktion für Balkone und Terrassen zu schaffen. Die Schrauben können ohne Vorbohren an jeder Stelle im Profil einfach im Gewindekanal befestigt werden. Muss die Konstruktion korrigiert werden, können die Schrauben einfach gelockert und im Gewindekanal verschoben werden.

Das Alu-Rahmensystem TerraMaxx RS ist in beiden Varianten – mit Inbusschlüssel oder verschraubbar – ideal für die schnelle und sichere Verlegung von Balkon- und Terrassenbelägen im XXL-Format geeignet, auch bei ungebundenen Untergründen. Da das Rahmensystem aus wertbeständigem Aluminium besteht, ist es leicht, verfügt aber trotzdem über eine hohe Tragfähigkeit. Daher kann es auch auf Schottertragschichten verarbeitet werden.

Planebener Untergrund

Die Rahmen des Systems erzeugen den nötigen planebenen Untergrund, der sich bei der klassischen Verklebung oft nur großen Aufwand herstellen lässt – gerade bei großformatigen Keramikelementen. Dadurch ist das Alu-Rahmensystem TerraMaxx RS perfekt für die Trockenverlegung großformatiger Bodenbeläge auf Balkonen und Terrassen geeignet – aus Keramik genauso wie aus Holz oder einer Kombination aus beidem.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

