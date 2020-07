GS YUASA verteilt USB-Smart-Buttons an Werkstätten und Händler

Schneller Zugriff auf Online-Batteriesuche

Krefeld, Juli 2020 – GS YUASA bietet Werkstätten und Händlern einen von 100 kostenlosen USB-Smart-Buttons an, der sich ideal für die tägliche Arbeit im hektischen Betriebsalltag eignet und einen superschnellen Zugriff auf die branchenführende Online-Batteriesuche fit.yuasa.com ermöglicht. So gibt es den Smart Button: Einfach eine E-Mail an marketing@gs-yuasa.de schicken.

Der USB-Smart Button lässt sich einfach an den USB-Anschluss eines Rechners oder mobilen Geräts anschließen und ermöglicht beim Drücken einen einfachen Zugriff auf die Online-Batteriesuche von GS YUASA. Während das System die Batterien schnell über Automarke und -modell sowie Fahrzeug-Identnummer (FIN) abrufen kann, stellt das Querverweis-Tool eine effektive Alternative dar, via Artikelnummer des Wettbewerbs-Typs eine passende GS YUASA Batterie zu finden.

So können Mechaniker OEM- und Mitbewerber-Teilenummern mit der entsprechenden YUASA-Batterie vergleichen, was den Batteriewechsel noch einfacher und bequemer macht.

Das Batteriesuchsystem fit.yuasa.com wird von der leistungsstarken Datenbank von GS YUASA unterstützt und bietet zudem weitere Funktionen: Sobald die richtige Batterie gefunden wurde, können Nutzer detaillierte Informationen zum Einbau herunterladen, darunter die Position der Batterie im Fahrzeug, die genauen Montagezeiten und bei Bedarf die Position des On-Board-Diagnose-Anschlusses (OBD).

Für jeden Einsatzbereich lässt sich so ganz einfach die passende Batterie finden, was wertvolle Zeit und Geld spart und den eigenen Kundenservice verbessert. Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung auf OE-Level, die auf dem Bildschirm angezeigt oder bequem ausgedruckt werden kann, vervollständigt das Angebot.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit sowie Erstausrüster vieler großer Marken. Jede Batterie aus der YBX-Automotive-Serie ist äußerst leistungsstark, qualitativ hochwertig und zuverlässig.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Automotive (Automobil-Starterbatterien) zudem Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen).

GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP.

