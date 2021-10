G&S Hotelbetriebs GmbH: Très chic: Das Maison Viktoria eröffnet in Augsburg

Ein kleines Stück Frankreich im Herzen der Fuggerstadt.

Grünwald, 6. Oktober 2021 – Das neueste Haus der „Maison Hotels by Designcity Hotels“-Familie verbindet französisch geprägtes Savoir-vivre, eleganten Stil und modernste Annehmlichkeiten – und das zu attraktiven Preisen. Ob City-Trip oder Geschäftsreise: Dank der zentralen Lage, direkt gegenüber des Augsburger Hauptbahnhofs, ist das Maison Viktoria mit seinen nur 28 liebevoll gestalteten Zimmern ideal für Reisende, die die intime Atmosphäre eines Boutique Hotels ebenso schätzen, wie den Service und Komfort eines Grandhotels. Geschäftsführer der G&S Hotelbetriebs GmbH, Heiko Grote: „Augsburg ist meine Herzensstadt. Umso mehr freue ich mich, an diesem Standort ein weiteres Hoteljuwel in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen. Das Maison Viktoria wird stil- und qualitätsbewusste Gäste mit seinem individuellen Charme bezaubern.“

„Servus“, sagt man eigentlich in Augsburg. Doch das neueste Hotel-Highlight der mittelalterlichen Fuggerstadt grüßt seine Gäste mit einem herzlichen „Bienvenue“. Denn das Maison Viktoria bringt ein Stück Frankreich ins bayerische Schwaben – und wird seinem klangvollen Namen dabei mehr als gerecht. Rosa da Silva, Operations Manager und Prokuristin der G&S Hotelbetriebs GmbH: „Maison bedeutet auf Deutsch ganz einfach Haus. Es ist kein Palast und auch kein riesiger Hotelkomplex, sondern ein Ort zum Ankommen und Wohlfühlen, ein Platz der Geborgenheit. Genau das wollen wir für unsere Gäste sein. Das Ambiente ist persönlich, mit liebevoll eingerichteten Räumen. Und ebenso halten wir es mit dem Service: individuell, zuvorkommend und unaufdringlich. Ganz wie zu Hause kann der Gast hier einfach loslassen und sich entspannen.“

Das Interieur: französischer Chic mit modernstem Komfort

Hinter der klassischen Fassade eines Traditionshauses zieht sich französisch anmutender Chic durch das gesamte Hotel. Denn das Interieur kombiniert geschmackssicher die Elemente des klassischen Art déco mit einem Hauch von Jugendstil und vereint das edle Ambiente mit zeitgemäßer Technik. Kostenloses Highspeed Surfen ist dank WLAN und USB-Anschlüssen in der eleganten Lobby und der gemütlichen Lounge ebenso selbstverständlich wie in den 28 stilvoll gestalteten Einzel-, Doppel- und Zweibettzimmern sowie einer Suite, die sich über insgesamt vier Stockwerke verteilen.

Die stilsicheren „Chambres“ auf einer Fläche von 13 bis 25 Quadratmetern sowie die 35 Quadratmeter große Suite, sind in verschiedensten Farbwelten vom samtigen „Merlot“-Ton bis zu sattem „Forest Green“ gehalten und versprühen ein Ambiente, das an die geschmackvolle Kulisse eines französischen Filmklassikers der 1960er-Jahre erinnert.

Für Komfort, der hohen Ansprüchen gerecht wird, sorgen in allen Zimmern große Boxspringbetten mit samtbezogenen Kopfteilen, Klimaanlage, Schreibtisch, Smart-TV und Minibar sowie ausreichend Stau- und Ablageflächen. Alle Bäder verfügen über Dusche oder Badewanne, Kosmetikspiegel, Föhn und hochwertige Kosmetikprodukte. Auf Wunsch werden auch Dyson Haarglätter und Air Wraps zur Verfügung gestellt.

Très chic: Individueller Service und beste Lage

Und nicht nur Beauty-Bewusste genießen im Maison Viktoria Komfort und Service wie im Grandhotel: Neben den charmanten Mitarbeiter*innen, die jeden Wunsch von den Augen ablesen, finden sich viele feine, kleine Aufmerksamkeiten. So gibt es Fahrräder und Babywagen ebenso kostenlos zu mieten, wie Lesebrillen und -lampen, Ladegeräte und sogar Wärmflaschen.

Mit seiner Lage direkt gegenüber des Augsburger Hauptbahnhofs liegt das Maison Viktoria nur 15 Gehminuten von der malerischen Innenstadt entfernt. Zahlreiche Restaurants wie auch ein Einkaufszentrum befinden sich zudem in unmittelbarer Nähe. Vom Flughafen München ist das Hotel circa eine Stunde Fahrzeit über die A8 entfernt und von der Anschlussstelle Augsburg-West etwa 15 Minuten. Auch kostenfreie Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

„Schlemmen wie Gott in Frankreich“

Auch auf das kulinarische Wohl der Gäste wird im neuen Augsburger „Maison“ höchsten Wert gelegt. Zum „Petit déjeuner“ schlemmen Hotelgäste im dreiteiligen Frühstücksbereich des Hauses sprichwörtlich wie Gott in Frankreich. Im stilvollen Bistro-Ambiente sorgt ein offenes, großzügig bestücktes Frühstücksbuffet mit Front-Cooking-Station für den perfekten Start in den Tag. Eine Kaffeemaschine steht den Hotelgästen hier rund um die Uhr zur Verfügung. Tagsüber genießen Besucher*innen des Hauses ihren Café au lait direkt im weitläufigen Lobby- und Rezeptionsbereich, der mit den zahlreichen individuell gestalteten Sitzinseln und -gruppen eine liebevolle Hommage an die französischen Grandhotels dieser Welt darstellt.

Alternativ lädt die Viktoria Lounge im ersten Stock im Stil einer traditionellen Bibliothek zum Arbeiten, Lesen, Freunde treffen oder Relaxen ein. „Bien sûr“ stehen auch dort Getränke zur Verfügung, sodass sich die Viktoria Lounge abends im Handumdrehen in eine großzügige und komfortable Social Area verwandelt, in der jeder Gast willkommen ist.

Hier sagt man: Au revoir – auf Wiedersehen…

Schwer fällt im Maison Viktoria wirklich nur eines: die Abreise. Statt „Servus“ und „Adieu“ sagt man hier zum Abschied „Au Revoir“ – und freut sich bereits auf ein baldiges Wiedersehen.

Buchungen und weitere Informationen unter hotels-maison.com/viktoria-augsburg/.

Über G&S Hotelbetriebs GmbH

Das Hotelportfolio der G&S Hotelbetriebs GmbH konzentriert sich auf die wichtigsten Metropolregionen in Deutschland und Österreich. Derzeit gehören 11 Hotels des Hotelbrands Arthotel ANA zum Portfolio, verschiedene individuelle Häuser sowie das Maison Viktoria Augsburg. Die Hotelbetriebsgesellschaft gehört zur Gorgeous Smiling Hotels GmbH, die als Multi-Brand-Operator für zahlreiche Marken und Betriebsgesellschaften in der internationalen Hotellerie fungiert.

Über die Gorgeous Smiling Hotels GmbH

Mit der Fusion der Rilano Group GmbH mit der Gorgeous Smiling Hotels GmbH am 1. März 2019 entstand eine der größten Hotelgruppen in Deutschland. Das Portfolio umfasst über 100 Hotels in der DACH Region und den Niederlanden. Neben den Eigenmarken wie Arthotel ANA, Rilano Hotels & Resorts oder Maison Hotels by Designcityhotels ist die Gorgeous Smiling Hotels GmbH auch Betreiber und Franchisenehmer von international bekannten Marken wie Hampton by Hilton, Holiday Inn und Super 8 by Wyndham. Die Marken sind im Select-, Premium- und Longer Stays-Bereich angesiedelt. www.gsh-hotels.com

