Gruppenreisen in den Bayerischen Wald

Erlebnisreich Gruppenreisen zum Hotel Antoniushof

Das Best Western Hotel im Bayerischen Wald ist der ideale Ausgangspunkt für Gruppenreisen im Bayerischen Wald. Mitten im Länder-Drei-Eck von Bayern, Österreich und Tschechien ist der Antoniushof das perfekte Ausgangspunkt für Tagesreisen. Ausflüge nach Krumau, Linz oder Regensburg sind schnell zu erreichen. Vor Ort im südlichen Bayerischen Wald, der Nationalpark Region, wird die Tradition gelebt und die Natur geliebt.

Das drei Sterne Superior Hotel Antoniushof bietet 51 Gästezimmer, von denen 26 Barriere Arm sind. Alle Zimmer wurden in 2017 renoviert und neu eingerichtet. Ebenerdig oder mit dem Fahrstuhl optimal zu erreichen und mit den neuen niedrigen Einstiegen in die Duschen sehr bequem. Zusätzlich bietet das Hotel einen Wellnessbereich mit Schwimmbad, Saunen, Fitnessräumen und Ruhezonen. Die Beauty- und Massage-Abteilung ist die optimal Ergänzung. Die Lage am Südhang vom Unteren Marktplatz in Schönberg bei Grafenau bietet viel Sonne und Ruhe.

In diesen Tagen wurde die neuen Gruppen-Paket für das Jahr 2021 + 2020 fertig gestellt. Der Antoniushof bietet hier eine breite Palette an Möglichkeiten. Golfreisen in die Donau Inn Region, denn das Hotel ist Mitglied im Golfclub am Nationalpark und bietet daher gute Konditionen und Greenfee Ermäßigungen. Die 14 (17) Golfplätze der Region sind bei einem solchen Ausflug gar nicht zu schaffen, bieten dafür aber eine tolle Auswahl. Der Bayerische Wald und vor allen Dingen der Nationalpark sprechen natürlich sofort Wanderer und Naturliebhaber an. Der Waldführer (Wanderführer) ist bereits im Hotel und bei der Touren-Planung geht die Kompetenz vom Gipfelstürmer, Genuss Wanderer bis hin zum Buswandern oder alles in Kombination. Ausflüge zu den kulturellen High-Lights im Länder-Drei-Eck sind gerade für Gruppenreisen ideal. Shoppen, Kultur, Speisen und die herrliche Landschaft genießen – das geht vorzüglich in der Bayerwald Region.

In der neuen Busmappe 2021 finden Reiseunternehmer zu allen erdenklichen Jahreszeiten erlebnisreiche Angebot, die garantiert sein Kunden gefällt. In diesen Angeboten finden Sie den perfekten Gastgeber, die besten Ausgangspunkt für Tagesfahrten und kurze Wege zu den Zielen.

Gerne können Sie die neue Busmappe für das B2B Geschäft hier anfordern. info@antoniushof.bestwestern.de

Das Best Western Hotel Antoniushof im Bayerischen Wald ist ein Erwachsenen-Hotel. Die Lage mitten im Länder-3-Eck am Südhang vom Unteren Marktplatz im Luftkurort Schönberg bei Grafenau bietet Ruhe und kurze Wege zu allen Zielen. Das Hotel ist mit drei Sternen Superior ausgezeichnet und bietet 50 Doppelzimmer. Im Restaurant und Biergarten werden regionale Speisen frisch zubereitet. Der Wellnessbereich bietet, Schwimmbad, Saunen, Ruheräume, Fitnessräume und eine Beauty- und Massage Oase. Das Erwachsenen Hotel Antoniushof ist ab 16. Jahren buchbar.

Hotel Antoniushof e.K.

Tamara Posch

Unterer Marktplatz 12

94513 Schönberg-Grafenau

+49 (0) 8554 944 989 0

+49 (0) 8554 944 989 199

info@antoniushof.bestwestern.de

