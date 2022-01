Gruppenreisen für Jugendgruppen,Stallgemeinschaften&Organisationen

– mal anders aktiv –

Lehrer, Jugendgruppenleiter, Erlebnispädagogen und Führungskräfte können ab sofort auf neue Ideen zurückgreifen: Erlebnis-& Aktivreisen für Gruppen rund ums Pferd!

Dass der gemeinsame Umgang mit Pferden teambildend und persönlichkeitsschulend wirkt, ist eine anerkannte Tatsache. Dabei lernen die Teilnehmer im Umgang mit den Tieren ganz nebenbei Tugenden wie Rücksichtnahme, Verantwortung, Geduld, gegenseitigen Respekt, Zusammenarbeit und Zuverlässigkeit. Herausforderungen können so auf eine erlebnis-pädagogische Weise gemeinsam gelöst werden.

Die Kombination von Reiterhof-Aufenthalten mit Sprachkursen in Irland, Spanien oder Deutschland ist besonders für Schulklassen & Sprachinteressierte eine interessante Variante. Für Teilnehmer, die nicht nur reiten möchten, gibt es abwechslungsreiche Alternativprogramme. Unsere Partner in Irland und Schweden bieten zudem herausfordernde Gemeinschaftsaktivitäten (z. B. Rallyes, Schatzsuchen, Wandern, Wassersport, Klettern) für Teambuilding an.

Für viele Pferdebesitzer steht fest: Ein Urlaub ohne den Vierbeiner und der Stallgemeinschaft oder Reitverein kommt nicht in Frage. Der gemeinsame Wunschtraum „Galopp am Strand“ kann beispielsweise in Nordholland und auf der dänische Insel Römö in die Tat umgesetzt werden, wo gemütliche Ferienhäuser direkt am Meer auf die Menschen und komfortable Boxen mit Weidegang auf die Pferde in der nahegelegenen Reitanlage warten.

Mehrtägige Planwagenfahrten in verschiedenen Ländern wie Irland, Ungarn und Holland sind Gruppenangebote mit besonders hohem „Erlebnisfaktor“, die Reitferienvermittlerin Katja van Leeuwen für ihre Kunden ausgesucht hat. Neben den Routen, die tagsüber auf unterschiedlichen Wegen zurückgelegt werden, sorgen besonders die Übernachtungen in und um den Planwagen herum für ein Gefühl von Freiheit und Abenteuer. Nebenbei lernt man auch noch einiges über Land, Natur und Pferde.

Diese Reisen „mal anders aktiv“ empfehlen sich besonders als Firmen-Incentives. Erleben Sie gemeinsam eine besondere Weise zur Steigerung des Arbeitseinsatzes, Stärkung des Teamgeistes sowie der Loyalität.

Das Reisebüro Katja van Leeuwen Reitferienvermittlung in Königswinter vermittelt seit fast 30 Jahren Ferien rund um das Pferd in fast allen europäischen Ländern.

Unser vielfältiges Angebotsspektrum umfasst neben Reiterhofferien und für Reiter jeder Stilrichtung auch kombinierte Sprach- und Reitferien, sowie Reiten & Wellness, Working Holidays, Ferienhäuser mit Reitmöglichkeiten, Urlaub im Zigeunerwagen, Wandern mit dem Packesel oder Gestütsrundreisen.

Maßgerecht zugeschnittene Angebote für eine außergewöhnliche Zielgruppe: Spezialangebote für Familien, alleinreisende Jugendliche, Singles, Gruppen oder nichtreitende Begleiter.

Mehr Informationen und Kontakt unter:

https://www.reitferienvermittlung.de

Firmenkontakt

Katja van Leeuwen Reitferienvermittlung

Katja van Leeuwen

An den Eichen 1

53639 Königswinter

+49 2244 9279249

+49 2244 9279247

info@reitferienvermittlung.de

https://www.reitferienvermittlung.de

Pressekontakt

Katja van Leeuwen Reitferienvermittlung

Katja van Leeuwen

An den Eichen 1

53639 Königswinter

+49 2244 9279248

+49 2244 9279247

info@reitferienvermittlung.com

https://www.reitferienvermittlung.de/startseite-reitferienvermittlung.html

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.