Gründen Sie Ihr Start Up im schönen Kanton Zug

Zug ist der ideale Standort für Unternehmen

Die De Soet Consulting ist mit ihrem Hauptsitz im Herzen der Schweiz, in der Stadt Zug im gleichnamigen Kanton niedergelassen. Redet man von der Schweiz, so sind meist nur die Städte Zürich und Bern in aller Munde, die Stadt Zug ist weitaus weniger bekannt. Insbesondere Unternehmer und solche die es werden wollen, sollten sich jedoch etwas genauer über die Kleinstadt informieren. Rieta de Soet, Geschäftsführerin der De Soet Consulting, weiß die Vorzüge der Kleinstadt schon lange zu schätzen. Die 30.000 Einwohner Stadt hat für Geschäftsleute viel zu bieten. Trotz seiner überschaubaren Größe, die eine ruhige Atmosphäre ausstrahlt, ist Zug ein attraktiver Standort für Handel, Dienstleistung und High Tech Unternehmen.

Außerdem ist Zug darüber hinaus der perfekte Standort um sein Netzwerk zu erweitern und Kontakte zu namhaften Firmen zu knüpfen. Die Nähe zu Zürich und der sehr guten Infrastruktur ist natürlich ein weiterer Pluspunkt, den man nicht unterschätzen sollte. Man entgeht dem Trubel der Großstadt und war der Tag im Büro doch zu stressig, lässt es sich dank der idyllischen Natur am Rande der Berge und neben zwei Seen gut entspannen.

Nicht nur für etablierte Unternehmen, sondern auch für Start Ups ist der Ort Zug als Niederlassung sehr gut geeignet. Im Business Center De Soet Consulting bekommt man die nötige Unterstützung die man braucht. Sie finden hier nicht nur modern ausgestattete Büroräume, auch Fachkräfte die Ihnen jederzeit zur Seite stehen und auch gerne darüber hinaus helfen, wo sie nur können. In dem Team der De Soet Consulting finden Sie Betriebswirte, Unternehmens- und Steuerberater. Dies sind nur einige der zusätzlichen Angebote des erfolgreichen Business Centers. Durch die rund 20-jährige Erfahrung, weiß Rieta de Soet genau was die Kunden wünschen und wie Sie ihre Kunden rundum unterstützen kann.

De Soet Consulting ist eine Beratungsgesellschaft mit einem Team von Betriebswirten, Steuerberatern, Marketing- und Unternehmensberatern, die über eine 20-jährige Beratungserfahrung verfügen. De Soet Consulting betreut weltweit in Amerika, Asien und Europa Kunden, die ihren bisherigen Standort verlagern oder eine neue Firma gründen wollen. De Soet Consulting bietet Komplettlösungen für Unternehmen an, die ihren Standort verlegen oder einen neuen Standort gründen wollen.

Kontakt

De Soet Consulting

Rieta Vanessa

Gubelstrasse 12

6300 Zug

0041 41 560 36 00

pr@news-channel.ch

http://www.desoet.ch