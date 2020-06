Großes Interesse an GUT AIDERBICHL in Niedersachsen

Wachsendes Engagement von Tierfreunden an der BALLERMANN RANCH – Gut Aiderbichels Heimat der geretteten Tiere in der niedersächsischen Gemeinde Scholen

Erstmals nach den Corona-Ausgangsbeschränkungen konnte die Ballermann Ranch in Blockwinkel wieder die Tore für große und kleine Tierfreunde sowie Gut Aiderbichl Tierpaten am vergangenen Samstag öffnen. Die Möglichkeit, sich über die unterschiedlichen Schicksale der Ponys, Esel und Pferde auf dem Blockwinkeler Gnadenhof bei Annette und André Engelhardt zu informieren, nahmen über 70 Tierfreunde von überall aus Norddeutschland unter Beachtung der Corona-Schutzregeln war. Besonders für die vielen Kinder war die Ranchführung ein Erlebnis, konnten sie mit den freilaufenden Ponys und Eseln doch ordentlich knuddeln und fangen spielen.

Ganz besonders gefreut haben sich die ehrenamtlichen Gutsverwalter Annette u. André Engelhardt über eine großzügige Futterspende, die von einer Tierfreundin auf der Ballermann Ranch abgegeben wurde. Auch die Ankündigung von Ute Mennecke und Manfred Glenz aus Affinghausen, die eigentlich für ihre spektakulären Halloween-Inszenierungen im Sulinger Land bekannt sind, einen Haus- und Garagenflohmarkt zu Gunsten der geretteten Tiere von Gut Aiderbichl zu veranstalten, begeisterte die Engelhardt. “Wir sind schon ein wenig überwältigt von dem großen Interesse und dem tollen Engagement unsere Gäste und der wachsenden Zahl der Aiderbichl-Tierpaten. Es ist richtig schön, mittlerweile Gäste zum widerholten Male begrüßen zu dürfen und die Aiderbichl-Familie auch hier in Niedersachsen wachsen zu sehen”, freuen sich die Engelhardts, die sich und ihre Entscheidung aus der Ballermann Ranch das nördlichste Gut Aiderbichl und Heimat der geretteten Tiere zu machen, bestätigt sehen.

Die Gut Aiderbichl Ballermann Ranch öffnet jeden ersten Samstag im Monat von 10:00 bis 12:30 ihre Türen für eine öffentliche Ranchführung für jedermann. Anmeldungen sind nicht erforderlich, doch wird um pünktliches Erscheinen gebeten. die nächste Ranchbesichtigung ist für Samstag, den 04. Juli, vorgesehen. Für Vereine oder Gruppen ab 10 Personen bieten die Engelhardts darüber hinaus Führungen nach gesonderter Terminvereinbarung an.

Weitere Informationen zur Gut Aiderbichl Ballermann Ranch sind im Internet zu finden unter www.ballermann-ranch.de

