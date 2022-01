Großer Relaunch der Job-Plattform Promotionbasis

Kiel, Januar 2022 – Die Promotionbasis GmbH arbeitete die letzten Monate intensiv an einem neuen Internetauftritt. Mit Erfolg: Nun ist die weiterentwickelte und überarbeitete Job- und Informationsbörse für den Promotion-, Messe- und Event-Bereich, promotionbasis.de, online. Die neue Webseite begeistert durch ein modernes Design, ein brandneues Logo, vielen Funktionalitäten und überarbeiteten Inhalten.

Großer Wert wurde auch auf eine gute Übersichtlichkeit, einfachere Navigation und hervorragende Benutzerfreundlichkeit gelegt. Durch das responsive Design passt sich die Webseite allen Endgeräten – PC, Smartphone, Tablet oder Notebook – optimal an. Mit der neuen Webseite will die Promotionbasis GmbH die Jobsuche im Promotion-, Messe- und Event-Bereich noch einfacher und effizienter gestalten und an moderne Standards anknüpfen.

Neue Funktionen für Jobsuchende

Neben einer zeitgemäßen Benutzeroberfläche und einer guten Benutzerfreundlichkeit bietet promotionbasis.de viele neue Funktionen für Jobsuchende. So wurden zum einen die Stammdaten der Jobsuchenden erweitert und standardisiert, sodass beliebig viele Sprachen, Ausbildungen sowie Berufs- und Aktionserfahrungen hinterlegt werden können. Zudem können Jobsuchende unbegrenzt viele Bilder in ihrem Profil hinterlegen sowie weitere Dokumente, wie einen Gewerbeschein oder ein Gesundheitszeugnis. Die Daten der Sedcard können jederzeit schnell und einfach optisch ansprechend als PDF-Datei heruntergeladen werden. Zum anderen gibt es erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten, die die Jobsuche nach Promotion-Job, Event-Job oder Verkostungs-Job vereinfachen. Jobsuchende können sich weiterhin kostenlos registrieren und sämtliche Funktionen nutzen.

Im Content-Bereich erwarten die Jobsuchenden hilfreiche Blogartikel, die sich an den Hauptthemen des Unternehmens orientieren: Jobsuche, Promotion, Messen, Selbstständigkeit und berufliche und persönliche Weiterentwicklung. „Wir sind stolz auf das, was wir in den letzten Monaten mit unserem kleinen Team geschafft haben. Harte Arbeit bei der technischen Entwicklung und unser Willen, Promotionbasis flexibel und innovativ zu gestalten, haben sich gelohnt. Wir sind überzeugt, den Anforderungen des Markts gerecht zu werden.“, freut sich Product Owner Timo Hähne.

Geplante Neukonzeption des Backends für Jobanbieter

Jobanbieter haben mit dem Relaunch die Möglichkeit, durch integrierte Content-Werbeformen, wie Sponsored-Listings und auffällige Platzierungen auf der Startseite, mehr Aufmerksamkeit auf ihre Job-Inserate zu legen. Zudem wird es zeitnah eine Neukonzeption des Backends für Jobanbieter auf Basis von iPM_Promotion geben. Die Personalplanungssoftware iPM_Promotion unterstützt Agenturen und Unternehmen bei der Planung und Steuerung von personalgestützten Aktionen. Mit der engen Verzahnung von Promotionbasis und iPM_Promotion können Projekte, Jobs und Aktionsstandorte für eine bessere Strukturierung von Aktionen bzw. Job-Inserate genutzt werden.

„Unseren Kunden möchten wir mit attraktiven Serviceangeboten eine große Plattform bieten und durch den zeitgemäßen Internetauftritt die Zugriffsrate deutlich steigern. Wir erwarten dadurch eine erhöhte Anzahl an Bewerbern auf Job-Inserate, was auch eine größere Auswahl an passenden Bewerbern für Jobanbieter mit sich zieht.“, betont Oliver Pye, Geschäftsführer der Promotionbasis GmbH.

#promotionbasisallesneu

Innovation steht nicht still! Daher setzt die Promotionbasis GmbH in nächster Zeit weitere Ideen zu Funktionalitäten um. Sowohl Jobsuchende als auch Jobanbieter haben die Möglichkeit, sich mit ihren Ideen aktiv an der Weiterentwicklung zu beteiligen.

Auch in den sozialen Netzwerken freut sich die Promotionbasis GmbH über Reaktionen und Feedback zum neuen Internetauftritt unter dem Hashtag #promotionbasisallesneu.

promotionbasis.de ist die große deutschsprachige Ressource für Informationen und Jobs aus dem Promotion-, Messe- und Eventbereich für Promoter, Hostessen/Hosts und Event-Personal. Seit der Gründung 2002 finden mehr als 695.000 angemeldete Jobsuchende passende Promotion-Jobs, Messe-Jobs oder Event-Jobs auf der übersichtlichen und leistungsstarken Jobbörse. Mehr als 6.000 Agenturen und Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen auf die Leistungen von promotionbasis.de.

Kontakt

Promotionbasis GmbH

Promotionbasis GmbH Presseabteilung

Sophienblatt 44-46

24114 Kiel

0431-66675810

pressearbeit@promotionbasis.de

https://www.promotionbasis.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.