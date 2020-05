Große Schuhe für Damen und Herren bei schuhplus in Kaltenkirchen

Viel Auswahl beim Schuh-XL-Händler in Schleswig-Holstein

schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park bietet ein so umfangreiches Angebot, dass wirklich jeder seinen Traumschuh finden kann. Als Europas größtes Versandhaus für XXL-Schuhe deckt der Händler eine Sparte ab, die immer noch zu wenig bedient wird – Übergrößen. Gerade bei Schuhwerk ist es oftmals nicht so einfach, schnell fündig zu werden. Im stationären Handel gibt es modische Modelle häufig nur in begrenzten Größen. Anders bei schuhplus in Schleswig-Holstein: für Damen mit den Schuhgrößen 42 – 46 und für Herren mit den Schuhgrößen 46 – 54 macht das Stöbern in der breit gefächerten Produktpalette im Ohland-Park richtig viel Spaß!

Schuhe in Übergrößen für Alltag, Sport und Business

Viele Kunden erleben beim Stöbern im Angebot des Fachhändlers eine wohltuende Überraschung: Nicht nur die verfügbaren Größen, auch die Schuhkategorien sind übergroß. Je nach Jahreszeit oder nach Verwendungszweck in Beruf und Freizeit finden modebewusste Damen und Herren eine Auswahl vor, die ihresgleichen sucht. Schicke Modelle, die bequem und langlebig sind, vom sportlichen Sneaker bis hin zu modischen Halbschuhen – das Angebot lässt sich nur im Ansatz beschreiben. Heiße Jahreszeit? Sandalen, Sandaletten und Zehentrenner in aktuellen Farbtönen stehen zur Wahl. Der große Schuhe Shop in Kaltenkirchen hat auch zahlreiche Modelle der Kategorien Stiefel, Stiefeletten und Boots auf Lager. Trekking & Outdoor und Sportschuhe sorgen beim Sport und in der Freizeit für bequemes Laufen und Klettern. Damen mit Übergrößen freuen sich besonders über die große Auswahl schicker und topmodischer Pumps und High Heels. Und sogar das Unerwartete findet sich im Angebot im Ohland-Park: es gibt Inlineskates, Schlittschuhe und Brautschuhe. Da darf auch das Zubehör nicht fehlen. Mit beliebten Artikeln wie Einlegesohlen, Schnürsenkeln und passenden Pflegemitteln für das hochwertige Schuhwerk deckt schuhplus auch diese Kategorie ab.

Preisbewusst einkaufen im Fachhandel

Noch eine Überraschung beim erstmaligen Stöbern im Angebot ist sicher das gute Preis-Leistungsverhältnis. Gerade bei Schuhen in Übergröße kommt es besonders auf drei Punkte an – Qualität, modische Ausführungen und ein günstiger Preis, der auch den Kauf gleich mehrerer Modelle ermöglicht. Bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park gibt es ausgesuchte Modelle zu fairen Preisen. Für Damen mit den Schuhgrößen 42 – 46 und für Herren mit den Schuhgrößen 46 – 54 ist ein breites Programm erhältlich. Professionell ausgebildete Mitarbeiter stehen im schuhplus-Store mit Rat und Tat zur Seite. Sie helfen gerne bei der Suche nach der richtigen Größe, der Farbwahl oder beraten auch zu Pflegemitteln und weiterem Zubehör.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.