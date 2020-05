Große Schuhe für Damen finden bei schuhplus

Übergrößenhändler begeistert mit großer Vielfalt

Große Schuhe für Damen zu finden, kann im stationären Handel zum Problem werden. Wer von der Natur mit großen Füßen gesegnet wurde, findet nur sehr schwer passende Schuhe. Bereits mit einer Schuhgröße von 42 bewegen Damen sich im Bereich der Übergrößen. Für modebewusste Frauen ist das ein Drama: Die Traumschuhe aus den Hochglanz-Magazinen werden meistens nur in Normalgrößen angeboten. Nun hat sich ein Online Schuh-Händler dem Übergrößen-Markt gewidmet. Bei schuhplus können trendbewusste Kundinnen endlich große Schuhe für Damen finden und müssen sich nicht mehr in zu kleine Schuhe quetschen.

Warum gibt es so wenig Damenschuhe in Übergrößen?

Frauen mit einer Körpergröße über 175 Zentimeter leben meistens auf großem Fuß. Viele Models tragen Schuhgröße 42 und darüber. Leider spricht man ab Schuhgröße 42 bereits von einer Übergröße. Aber ist das der Grund, weshalb die Schuhindustrie so wenig große Schuhe für Damen herstellt? Dafür sind die Kosten der einzelnen Leisten verantwortlich, die für jede Größe einzeln hergestellt werden müssen. Bei einer geringen Absatzmenge pro Größe rechnet sich die Produktion nicht. Um die Verkaufszahlen pro Modell zu erhöhen, bieten viele Hersteller nur breit tragbare Basics in Übergrößen an. Was aber, wenn Damen nach schicken Pumps, süßen Ballerinas oder High Heels ab Größe 42 fragen? Ein Online Händler macht es möglich: schuhplus – Schuhe in Übergrößen bietet eine modische Auswahl von Traumschuhen verschiedener Markenhersteller zum fairen Preis an.

Traumschuhe in Übergrößen

Die Zeiten, in denen Kundinnen einen bemitleidenden Blick der Verkäuferin ernten, wenn sie im Schuhgeschäft nach Damenschuhen ab 43 fragen, sind vorbei. Grosse-Schuhe-Unternehmen hat das Thema Übergrößen zu seinem Geschäftsmodell gemacht und bietet unter einem Dach übergroße Schuhe für Damen und Herren an. Menschen, die auf großem Fuß leben, dürfen sich auf eine riesige Auswahl modischer Schuhkollektionen für Damen und Herren freuen. schuhplus ist Europas größtes Schuhkaufhaus und kennt die Probleme und Bedürfnisse der Kunden mit großen Füßen. Hier finden Damen für jeden Geschmack und für alle Anlässe attraktive Schuhe, die ihnen wirklich passen. schuhplus lädt zum Stöbern im Online-Shop ein und bietet auch regelmäßig Sonderangebote an. Schuhe, die wider Erwarten nicht passen, können unkompliziert zurückgeschickt werden.

Ob sommerliche Sandalen, trendige Sneakers, schicke Pumps oder Stiefeletten: Das Schuh-Kaufhaus führt Traumschuhe in den Größen 42-46, die man sich leisten kann. Wer die Schuhe gerne vor Ort anprobieren möchte, sollte die stationären Fachgeschäfte besuchen. Dort lädt schuhplus zu einem besonderen Shopping-Erlebnis ein.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

