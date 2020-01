Große Herrenschuhe bei schuhplus: modisches Schuhwerk für Herren mit großen Füßen

Von der Sandale über den Halbschuh bis zum Stiefel

Herren, die große Füße haben, wissen wie schwer es ist, ein Paar passende Schuhe in ihrer Größe zu finden. Händler sind meist sehr vorsichtig, wenn es darum geht, einige Modelle in den Verkauf zu nehmen, obwohl es ausreichend Hersteller gibt, welche die Modelle produzieren. Das Unternehmen schuhplus hat es sich aus diesem Grund zur Aufgabe gemacht, modische Schuhe für Herren in Übergröße zu produzieren. Ab sofort können Herren mit großen Füßen bei schuhplus eine riesige Auswahl passender Modelle ordern.

Von der Sandale über den Halbschuh bis zum Stiefel

Auch Herren mit großen Füßen benötigen über das Jahr eine ganze Reihe von Schuhmodellen, denn diese werden dem Anlass und dem Wetter gemäß getragen. Für den Sommer sollten daher Sandalen und leichte Sneaker nicht fehlen, für den Abend und das Büro werden Halbschuhe benötigt und für den Winter brauchen Herren ein Paar warme Winterstiefel. Diese und viele weitere Modelle gibt es daher bei schuhplus in vielen Übergrößen und ebenfalls in vielen Farben und Varianten. Noch nie war es so einfach, sich mit großen Herrenschuhen auszustatten.

Ebenfalls möglich: im Ladengeschäft bei schuhplus einkaufen

Sind die Füße groß, sollten Schuhe natürlich perfekt passen. Da viele Herren Wert auf ein vorheriges Anprobieren legen, bietet schuhplus seine vielen verschiedenen Modelle nicht nur im Internet, sondern ebenfalls in Ladengeschäften an. Es sind insgesamt drei Geschäfte und diese befinden sich am Firmenhauptsitz in Dörverden auf 1100 qm (Landkreis Verden), in Kaltenkirchen im Ohland-Park auf 600 qm (Metropolregion Hamburg) und im Saterland (Landkreis Cloppenburg) am c-Port auf 800 qm.

Modisches Schuhwerk für Herren mit Größe 46 bis 54

Das Angebot bei schuhplus umfasst die Größen 46 bis 54, also Schuhgrößen, bei denen andere Händler lange passen. Daher können sich Herren bei dem Anbieter ganz in Ruhe die passenden Modelle, selbst in sehr großen Größen aussuchen. Übrigens entsprechen sämtliche bei schuhplus erhältliche Modelle der aktuellen Mode, sind in Farben gestaltet, mit denen Herren mit der Zeit gehen und weisen je nach Modell kleine Details wir kontrastfarbene Nähte, Schnallen oder kleine Riegel auf.

Hochwertige Innenausstattung: ein Muss bei Schuhen in Übergröße

Auch bei der Innenausstattung können sich Herren mit Schuhen in Übergröße auf schuhplus verlassen. So weisen zahlreiche Modelle ein Futter aus echtem Leder oder aus feinem Textil auf und verfügen über eine fußangenehme Form. Daher eignen sich die Schuhe in Übergröße ohne weiteres zum Tragen den ganzen langen Tag über. Das Unternehmen bietet ebenfalls Schuhmode für Damen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.