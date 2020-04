Größter Rohrreiniger im Raum Solingen. Die GreAt GbR ist erfolgreich in der Rohrreinigung und Kanalsanierung.

Das gesamte Spektrum an Leistungen von der Rohrreinigung bis zur Kanalsanierung gehört zum Leistungsangebot der GreAt Rohrreinigung & Kanalsanierung GbR mit Sitz in Solingen und Köln. 2016 in Solingen gegründet, ist das Unternehmen bis heute stark gewachsen und kann sich nun größter Rohrreinigungsbetrieb im Raum Solingen nennen. Heute hat der Betrieb neben seinen beiden Inhabern und Gründern Thierry Greven und Derya Atasoy mehrere engagierte und kompetente Mitarbeiter und verfügt über eine hochmoderne Fahrzeugflotte.

Zu diesen Fahrzeugen zählen Rohrreinigungsfahrzeuge mit Hochdruckspülern – in der überwiegenden Mehrheit sind das Mercedes Sprinter – sowie Sanierungsfahrzeuge zum Einsetzen von Inlinern im Rahmen der grabenlosen Kanalsanierung. Ergänzt werden die modernen Fahrzeuge durch eine ganze Reihe innovativer Geräte und Anlagen, darunter Kanalinspektionsanlagen von Kummert, die das Befahren von Leitungsverläufen, das Erstellen von Skizzen und den Zugriff auf Informationen zu den Gebäudeumrissen ermöglichen. Auch Fräsroboter zählen zur Ausstattung des größten Rohrreinigers im Raum Solingen.

Umfangreiches Leistungsspektrum und moderne Einsatzfahrzeuge

Qualifizierte Beratung und fachgerechte Ausführung sind bei GreAt garantiert: Die beiden Inhaber und ihre Monteure verfügen über weitreichende Erfahrungen und ausgezeichnetes Fachwissen im Bereich Rohrreinigung und Kanalsanierung, u.a. als Fachkräfte für Rohrreinigung sowie Anlagenmechaniker für Sanitär und Heizung. Die beiden Firmengründer decken mit dem Angebotsspektrum ihres erfolgreich expandierenden seriösen Handwerksunternehmens die komplette Palette der Rohrreinigung und Kanalsanierung ab. Dazu zählen:

Grabenlose Kanalsanierung mittels Inliner

Rohrreinigung und Kanalreinigung

Dichtheitsprüfung

Saug- und Pumparbeiten

24-Stunden Notdienst

Hochdruckreinigung

Kanal TV

In Sachen Rohrreinigung und Kanalsanierung immer auf dem neuesten Stand

Im Bereich Dichtheitsprüfung in NRW und Kanalsanierung verfügen die Inhaber über entsprechende Zertifikate in der Anwendung. Die ständige Erreichbarkeit ist eine der Stärken des Unternehmens: In der Regel sind auch die beiden Inhaber auf den Baustelle als Entscheider vor Ort im Einsatz, das Unternehmen ist in Notfällen jeden Tag ansprechbar für Kunden. Im Bedarfsfall sind die Fachleute des Unternehmens innerhalb von einer bis drei Stunden beim Kunden vor Ort – rund um die Uhr. Durch den Standort Solingen und jetzt auch Köln betreut das Unternehmen Kunden im gesamten Raum Köln, Leverkusen, Düsseldorf, Solingen, Mettmann, Krefeld, Wuppertal und Umgebung.

Zu den Kunden des erfolgreichen Solinger Rohrreinigers zählen Stadtverwaltungen, Wohnungsbaugesellschaften, öffentliche Unternehmen, Hausverwaltungen, Sanitär- und Installationsbetriebe und private Kunden. „Uns macht besonders, dass Kunden bei GreAt alles aus einer Hand erhalten. Wir können vieles selbst erledigen und arbeiten darüber hinaus mit einem kompetenten Netzwerk von Fachleuten aus dem Sanitärbereich zusammen. So können wir einen schnellen, fachkundigen und flexiblen Service gewährleisten“, sagt Thierry Greven.

Die Weichen des erfolgreichen Handwerksbetriebs stehen weiterhin auf Wachstum: „Es gibt in der Branche auch schwarze Schafe und unseriös arbeitende Betriebe. Bei uns wissen die Kunden, dass wir verlässlich und flexibel sind und gute handwerkliche Arbeit leisten. Das zeigt sich in der unverändert hohen Nachfrage“. Deshalb ist der Betrieb auch stets an qualifizierten und handwerklich orientierten Bewerbern interessiert – gern auch Quereinsteigern aus der Sanitärbranche.

GreAt Rohrreinigung & Kanalsanierung GbR

Hildener Str. 1

42697 Solingen

Vertreten durch:

Thierry Greven, Derya Atasoy

Kontakt:

Telefon: 0800-8666667

Telefax: 0212-23399472

Web: www.great-rohrreinigung.de