Gregor McEwan kündigt 2. Teil der Tour im Frühjahr 2021

Der Musiker präsentiert seine neue EP live

Im Rahmen der “Spring Forward / Atumn Falls”-Tour stellt Gregor McEwan, der Singer- / Songwriter mit dem feinen Gespür für Texte und Melodien aktuell die Songs seiner neuen EP “Autumn Falls” (VÖ: 16.10.2020) seinem Publikum live vor. “Autumn Falls” ist jedoch nicht nur einfach eine EP, sondern Teil 2 eines Album-Konzepts, das sich erst mit der Veröffentlichung von Nummer Vier gänzlich erschließt. Jede EP ist thematisch einer Jahreszeit zugeordneten, was man den Songs auch deutlich anhört. Im April 2020 erschien bereits die erste EP “Spring Forward”, die in der Musikpresse höchstlobende Worte fand. Gregor McEwan “… weiß mit großartigem Songwriting in hervorragender Produktion zu punkten” (Rating 9/10 auf musikansich.de). Das Soundmag sagt “Hier erzählt er kurze Geschichten von Liebe, Leben, Laster und Leiden. Songs, in die man sich reinlegen will wie in ein gemachtes Bett – auch wenn sie einem manchmal das Herz zerreißen.” und vergibt seine Punkte großzügig.

Die ersten drei Single-Auskopplungen “Halloween Costume”, “Autumn Falls” und “Forever Ago” sind ein höchst emotionales Sammelsurium an Tracks, die man sich für den Herbst ganz tief in die Tasche stecken und dann nicht mehr hergeben möchte: “Das ist wirklich gut gemacht! Große Empfehlung des Hauses!” sagt luserlounge und Olli Schulz befand in seinem Podcast fest & flauschig: “Der ist auf alle Fälle ein guter Musiker”, was vielleicht erklärt, warum sich auch die letzte Single-Auskopplung “Ode To Oh” direkt in die “Indie Erste Liga”- oder auch “Neuheiten der Woche”-Playlisten der Streamingportale katapultiert.

Gregor McEwan schreibt und produziert seine Songs selbst, dreht die dazugehörigen Videos in Eigenregie und präsentiert sie am liebsten live auf der Bühne. Doch wie so viele anderer seiner Musikerkollegen, musste auch er einzelne Termine seiner noch bis Mitte November andauernden Tour durch Deutschland und Österreich wegen Corona absagen. Getreu der Maxime “aus der Not eine Tugend zu machen”, beschließt der in Berlin lebende Musiker die ausgefallenen Termine im Frühjahr 2021 nachzuholen und verkündet nun offiziell den zweiten Teil seiner Tournee, bei der er auch die ausgefallenen Termine nachholt. Auftakt ist Ende Februar in Paderborn, danach wird Gregor McEwan u.a. auch in München, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Bielefeld, Berlin, Frankfurt, Köln und Hamburg auf der Bühne stehen.

Termine des zweiten Teils der “Spring Forward / Atumn Falls”-Tour:

26.02.21 Paderborn – Deelenhaus

03.03.21 München – Milla Club

05.03.21 Bayreuth – Das Zentrum

06.03.21 Neunkirchen – Stummsche Reithalle

09.03.21 Bremen – MS Loretta

10.03.21 Dortmund – subrosa

11.03.21 Düsseldorf – Hotel Friends

12.03.21 Bielefeld – Bunker Ulmenwall

13.03.21 Köln – Die Wohngemeinschaft

17.03.21 Hamburg – Thalia Theater

25.03.21 Darmstadt – Künstlerkeller

26.03.21 Frankfurt – Lotte Lindenberg

07.04.21 Berlin – Badehaus

Weitere Infos unter https://gregormcewan.com oder https://amadis.net/portfolio-item/gregor-mcewan/

Firmenkontakt

Fürste PR

Melanie Fürste

Dolziger Straße 44

10247 Berlin

+491621071224

melanie.fuerste@web.de

http://www.melanie-fuerste.com

