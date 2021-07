Green Living – Alberto Mattle über die drei Säulen der Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft

Es geht um „People, Planet, Profit“, so Alberto Mattle von der Mattle Unternehmensgruppe GmbH. Diese drei Schlagwörter führen uns heute zu dem „Drei-Säulen-Modell der nachhaltigen Entwicklung“.

Alberto Mattle, Immobilienunternehmer aus München meint: „Dieses wichtige Modell soll eine nachhaltige Entwicklung in verschiedenen Bereichen darstellen“. Mattle weiter: „Es baut auf der Hypothese auf, dass durch eine soziale, umweltfreundliche und wirtschaftliche Verhaltensweise eine nachhaltige Entwicklung erreicht werden kann. Besonders in der heutigen Zeit, mit der Bewegung „Fridays for Future“ oder Klimaaktivisten wird die Bevölkerung zunehmend aufmerksamer und bedachter, was den Aspekt der Umwelt angeht, und man will es seinen Kindern und Kindes-Kindern ermöglichen, auf einem grünen und gesunden Planeten aufzuwachsen“.

Achtsam mit dem Planeten umzugehen ist leider nicht unbedingt die Stärke der Menschen, obwohl Mutter Natur uns so vieles tagtäglich bietet. Forscher sind der Ansicht, dass es den Regenwald voraussichtlich in zwei Jahren nicht mehr geben wird. Im Jahr 2019 sind vermutlich 18.000 Quadratkilometer Regenwald verschwunden, im Jahr 2020 weitere 35.000 Quadratkilometer und im Jahr 2021 werden es dann sogar fast 70.000 zusätzliche Quadratkilometer sein. Diese Fläche ist vergleichbar mit der Größe Irlands.

Immobilienunternehmer Alberto Mattle, Mattle Unternehmensgruppe GmbH erklärt hier die drei Säulen der Nachhaltigkeit und will den Menschen einen Leitfaden bieten, der im Folgenden beschrieben wird:

People: Soziale Nachhaltigkeit

Durch diese Dimension wird der Mensch in den Mittelpunkt gerückt und soll die Würde und das Recht der Entfaltung der Persönlichkeit eines jeden Individuums schützen. In Bezug auf die Immobilienwirtschaft wird darauf angespielt, dass ein Bauträger z. B. die Immobilie so für den Menschen baut, dass dieser ein Recht auf einen Wohnplatz hat, der bedürfnisbefriedigend gestaltet ist.

Planet: Ökologische Nachhaltigkeit

Ressourcen auf unserer Welt sind endlich und sollten demnach sinnvoll eingesetzt werden. Im besten Fall sollten nachhaltige Baustoffe wie z. B. Holz oder Hanf als Dämmmaterial verwendet werden. Auch eine Ressourcenverschwendung steht hierbei auf der schwarzen Liste, denn nach dieser Dimension soll nur das gebaut werden, was ein Mensch auch wirklich benötigt, und keine Ressourcen sollen verschwendet werden, z. B. für extremen Luxus wie eine riesige Eingangshalle.

Profit: Wirtschaftliche Nachhaltigkeit

Selbstverständlich sollen die Bauprojekte auch für den Bauträger einträglich sein und nachhaltige Unternehmen sollten genug Gewinn erzielen, damit sie sich z. B. neue Mitarbeiter, Maschinen oder Fortbildungsseminare leisten können. Dennoch sollte die Profitmaximierung nicht das Hauptziel darstellen, sondern auch langfristige Strategien wie Umweltschutzprojekte, die Orientierung an der Vermeidung von Grauer Energie oder die Erfüllung der Klimaschutzziele.

Alberto Mattle ist sich sicher, dass diese drei Dimensionen die Immobilienwirtschaft in eine neue Ära begleiten und als Leitfaden dienen, damit wir unserer Erde ein Stück Dankbarkeit und Liebe zurückgeben können.

Autorin: Celine Mattle, Alberto Mattle

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mattle Unternehmensgruppe GmbH

Herr Alberto Mattle

Schloßstraße 19

82031 Grünwald

Deutschland

fon ..: 089 / 540 489 369

web ..: https://gm-grundbesitz.de

email : britt@heudorf.de

Der Schweizer Alberto Mattle ist Immobilien-Unternehmer in München. Er ist Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter und Eigentümer der Mattle Unternehmensgruppe GmbH und der GM Grundbesitz GmbH & Co. KG in München. Seine Leidenschaft zu hochwertigsten Materialien und bester Bauweise zeichnet seine Projekte aus. Gerade im Erwerb und Verkauf von Grundstücken in besten Lagen sieht er seinen Schwerpunkt.

Alberto Mattle fokussieren in München die Stadtteile Nymphenburg, Lehel, Herzogpark Bogenhausen, Altbogenhausen. Sehr gerne kauft er von Privatpersonen oder auch von qualifizierten Maklern.



Pressekontakt:

Mattle Unternehmensgruppe GmbH

Herr Alberto Mattle

Schloßstraße 19

82031 Grünwald

fon ..: 089 / 540 489 369

email : britt@heudorf.de