Gratis Engelorakel – die Kraft der Engel für zukunftsweisende Antworten

Viele Menschen haben mehr und mehr das Gefühl, ihre gewohnte Welt gerät aus den Fugen. Hier ist das kostenlose Engelorakel als unterstützende Hilfe in allen Lebensbereichen ein echter Durchbruch.

Greven, 28.10.2021 – Die Hilfe der Engel in allen Lebenssituationen.

Daniela Eckbauer bietet außer ihren liebevollen Beratungen auch ihr kostenloses Engelorakel an. In allen Bereichen des Lebens kann das gratis Orakel genutzt werden, und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als es dem Auge ersichtlich ist. So können den Engeln, über das gratis Orakel, jede Art von Fragen gestellt werden.

Ob es sich um eine Weggabelung im Beruf handelt, in der Liebe oder zu anderen Themen im Leben. Die Engelkarten geben einen Einblick auf die gestellte Frage beim gratis Kartenlegen.

Fragen an die spirituelle Welt

Um den Engeln im gratis Kartenlegen eine Frage zu stellen ist es wichtig kurz in sich zu gehen und sich zu sammeln. Was sind die Themen die einen innerlich bewegen, auf welche Frage brauche ich eine Antwort. Das gratis Orakel kann keine Ja und Nein Antworten abgeben. Daher ist die Fragestellung sehr wichtig. Eine Frage wie beispielsweise ´Soll ich den neuen Job annehmen´ sollte umgewandelt werden in ´wie würde es mir in dem neuen Job gehen´? Oder ´wie sind meine finanziellen Aussichten, wenn ich den neuen Job annehme´?

Ähnlich ist es im Liebesleben, hier ist die Frage beliebt ´welche Aussichten hat die Beziehung mit X´ oder ´wie geht es weiter mit X´. Somit haben die Karten des kostenlosen Engelorakels die Möglichkeit zu erklären was passiert und welche Aussichten die gestellte Frage hat.

Nach der Fragestellung können die Karten des kostenlosen Engelorakels unter dem Button `mischen` neu gemischt werden, danach wird nach Gefühl eine Karte gezogen.

Entscheidungshilfe und Orientierung

Das gratis Kartenlegen dient dazu, eine Hilfestellung zu geben und zu schauen in welchen Bereich man im Leben steht, es ist ein Wegweiser der Engel die in der spirituellen Welt da sind, um Hilfe zu schenken. Jeder sollte ein Leben führen dürfen, dass einem guttut und glücklich macht. Das gratis Orakel ist für jeden eine Hilfe, der wieder in seine Mitte finden möchte, für jeden der Fragen hat, wie es in unterschiedlichen Lebensbereichen weitergehen kann.

Manchmal konfrontiert einen das Leben mit Situationen die scheinbar alles in Frage stellen und gewohnte Sicherheit im Nu auflösen. Viele haben das Gefühl, dass ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird, andere wiederum berichten davon, dass ihnen die Kontrolle über das eigene Leben entgleitet.

In solchen Situationen sucht und braucht man Orientierung, allerdings ist der Rat des eigenen Umfeldes nicht immer das, was man braucht. Hier kann das kostenloses Engelorakel hilfreiche Antworten geben, wie die Aussichten auf den nächsten Wegen sind. Eine Entscheidungshilfe, um wieder zu sich selbst und zu seinen eigenen Vorstellungen und Werten zu finden.

Auch ein kleiner Blick in die Zukunft ist möglich, wie geht es mit einem bestimmten Partner weiter?

Das Engelmedium Daniela Eckbauer arbeitet seit Jahren intensiv im Bereich als Coach für eine glückliche Lebenseinstellung. Mit ihrem Gratis Kartenlegen bietet sie eine weitere Möglichkeit, um spontan Antworten auf seine Fragen zu erhalten, um mit Hilfe der Engel den Weg zum eigenen Glück zu finden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Engelmedium Daniela

Frau Daniela Eckbauer

Emsdettener Str. 10

48268 Greven

Deutschland

fon ..: 01575-1070295

web ..: https://www.engelmedium-daniela.de/

email : info@engelmedium-daniela.de

Daniela Eckbauer ist Engelmedium mit Herz und Seele. Als Engelmedium ist es ihr eine Herzensangelegenheit zwischen ihren Kunden und den himmlischen Wesen zu vermitteln. Sie arbeitet auch mit den Erzengeln Michael, Gabriel und Raphael und ist Mitglied der spirituellen Gemeinschaft. Wichtige Themen Ihrer Beratungstätigkeit sind Liebe und Partnerschaft, Beruf, Finanzen und Karriere. Sie coacht Menschen in allen Lebensbereichen und zu allen Lebensthemen.

