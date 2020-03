GPM und VDE schließen Kooperationsvereinbarung

Verbände bieten Doppelmitgliedschaft an

Nürnberg / Frankfurt, 26. März 2020 – Die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V und der VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. haben ihren Wunsch nach einer strategischen Partnerschaft offiziell besiegelt. Die beiden Verbände unterstreichen mit ihrer Kooperation die große und ständig wachsende Bedeutung professionellen Projektmanagements für die Elektro- und Informationstechnik, insbesondere in zentralen Themenfeldern wie beispielsweise Digitalisierung, Energie und Mobilität, Industrie 4.0 oder Smart Cities. Zahlreiche gemeinsame Aktivitäten – die Durchführung von Veranstaltungen und Konferenzen, gemeinsame Veröffentlichungen, die Erstellung von Bildungsmaterialien, aber auch die gemeinsame Mitgliederwerbung – sind im Rahmen der Zusammenarbeit geplant.

“Der VDE steht seit über 125 Jahren für Wissenstransfer, Innovation und technologischen Fortschritt. Mit mehr als 75.000 Teilnehmenden auf 1.600 Veranstaltungen pro Jahr zählen wir zu den größten Aus- und Weiterbildungsanbietern für Industrie, Handwerk, Verwaltung, aber auch der Wissenschaft”, erklärt Ansgar Hinz, CEO des VDE. Der VDE deckt dabei alle Bereiche von den neuesten Innovationen in Forschung und Entwicklung über Management- bis hin zu Rechts-, Normungs- und Sicherheitsthemen ab.

Die 1979 gegründete GPM verfügt über ein weitreichendes Netzwerk von Projektmanagement-Expertinnen und -Experten aus allen Bereichen der Wirtschaft, der Hochschulen und der öffentlichen Institutionen. Der Fachverband trägt wesentlich zur Professionalisierung und Weiterentwicklung des Projektmanagements in Deutschland bei und bietet neben hochkarätigen Veranstaltungen umfangreiche Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Zertifizierung im Projektmanagement. Prof. Dr.-Ing. Helmut Klausing, Präsident der GPM, erklärt: “Mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages bestätigt der VDE sein großes Vertrauen in das GPM Kompetenznetzwerk und in unser nachhaltiges Projektmanagement-Know-how. Darüber und über den Mehrwert, den wir durch die Kooperation mit dem VDE unseren Mitgliedern bieten können, freue ich mich sehr.”

Mitglieder profitieren von Doppelmitgliedschaft

So ist ein zentraler Bestandteil der Kooperation die Einführung einer Doppelmitgliedschaft: Persönliche Mitglieder der GPM beziehungsweise des VDE können beim jeweils anderen Verein zu einem Sonderbeitragssatz Mitglied werden. “Ab 01.04.2020 profitieren unsere Mitglieder von den Vorteilen beider Organisationen. Im Netzwerk des VDE engagieren sich über 100.000, im Netzwerk der GPM über 8.000 Expertinnen und Experten. Sie alle eint ein Ziel: Zukunft verantwortungsbewusst zu gestalten. Dazu zählen auch der Wissenstransfer und die Weiterbildung, denn wir lernen ein Leben lang. Wir freuen uns, unser Netzwerk zu vergrößern und zu stärken”, erklären Hinz und Klausing unisono.

Die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. ist ein gemeinnütziger Fachverband für Projektmanagement. 1979 gegründet bildet die GPM heute ein weitreichendes Netzwerk für Projektmanagement-Experten aus allen Bereichen der Wirtschaft, der Hochschulen und der öffentlichen Institutionen. Der Fachverband trägt wesentlich zur Professionalisierung und Weiterentwicklung des Projektmanagements in Deutschland bei und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Zertifizierung im Projektmanagement. Über den Dachverband International Project Management Association (IPMA) ist die GPM weltweit vernetzt und bringt auch auf internationaler Ebene die Arbeit an Normen und Standards voran. Mehr dazu unter www.gpm-ipma.de

