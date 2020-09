Goldene Herbst.Tage im Wellnesshotel DAS.GOLDBERG

Urlaubsreif?

Bald schon wieder müssen wir uns verabschieden.

Von gerade liebgewonnen Gewohnheiten.

Sunny side up. Beim entspannten Chillen. Am Naturbadeteich mit Sandstrand.

Aber: Bei uns geht der strahlende Sommer nahtlos über.

In den goldenen Herbst. Mit seinen einzigartigen Naturschauspielen.

Morgens. Im Tal Nebelschwaden. Die den Blick verhüllen.

Vom Goldberg aus bleibt der Weitblick. Auf die grandiose Bergwelt.

Bestechend scharf. Klar. Und präzise.

Grate und Gipfel. Geben ihre Kanten und Formen preis.

Mit ihrer königlichen Hoheit.

Die Natur will wahrgenommen werden.

Auf verführerischen Wanderungen. Bei Berg- oder Radtouren.

Durch Wälder in einem furiosen Farbspiel.

Erden. Und spüren. Was uns die Natur gibt.

Und sollte das Wetter einmal nicht dem Gusto entsprechen:

Werden wir auch Indoor der Natur gerecht.

Bei Massagen, mit Ölen aus den Alpen.

Bei aufatmenden Momenten. In unserem einzigartiger Goldstollen.

Um dann, im Infinity-Pool – in Absenz des Alltags – einen Restart zu machen.

Lebe das Leben.

Hier. Bei uns. Im Das.Goldberg.

Wir freuen uns auf Sie!

Georg & Vera Seer und Das.Goldberg Team

Wir haben die passenden Angebote für Sie:

GOLDEN WEEKEND – 2 Nächte ab Euro 370 pro Person (für Aufenthalte von Do-So)

MEIN WERTVOLLSTES- 4 Nächte ab Euro 660 und 7 Nächte ab Euro 1160

MEIN GOLDSTÜCK – 2 Nächte ab Euro 335 pro Person (für Aufenthalte von SO bis FR)

zu den Angeboten

Urlaubs-Planung.

Ohne Risiko.

Sehnsucht. Nach einer sorgenfreien Urlaubsplanung?

Wir haben dafür vollstes Verständnis! Deshalb gewähren wir allen Aufenthalten bis 30.11.2020 die kostenfreie Umbuchungsmöglichkeit bis 8 Tage vor Ihrer Anreise.

We care. For you. Und halten uns gerne an alle Vorgaben. Richtlinien. Und Empfehlungen. Unsere Mitarbeiter tragen deshalb Mundschutz. Denn wir wollen, dass Sie sich zurücklehnen können. Und die schönsten Tage im Jahr sorgenfrei genießen können. Zudem testen wir unsere Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen.

Jetzt informieren

Mein Bestes. 5=4 Nächte

Aktiv-, Kulinarik- oder Wellnessurlaub?

Der Goldene Herbst zeigt sich in all seiner Vielfalt.

-5 Nächte zum Preis von 4 Nächten inkl. täglicher Goldberg Kulinarik mit Frühstücksbuffet, Nachmittagssnack und Abendwahlmenü

-Wohlfühlen im 1500 m² Natur Spa mit Infinity Pool, Whirlpool, Saunen und Goldstollen uvm.

-30 Euro Rabatt für eine Wellness Anwendung bis 15.00 Uhr

-Teilnahme am Aktivprogramm mit geführten Wanderungen, Yogaeinheiten, uvm.

Anreise SONNTAGS, Angebot gültig ab 06.09.2020 bis 18.12.2020

ab Euro 690 pro Person im Studio S superior

ab Euro 910 pro Person in der Turmsuite L

ab Euro 1.230 pro Person in der Spa Suite L

Jetzt Buchen



AS.GOLDBERG ist Ihr exklusives Designhotel in Österreich und verspricht Ihnen einen angenehmen Wohlfühlaufenthalt. Inmitten des herrlichen Salzburger Lands können Sie hier einen unvergesslichen Sommer- oder Winterurlaub im Zeichen der Entspannung verbringen. Genießen Sie unser modernes Hotel in Bad Hofgastein mit unserem vielseitigen Angebot für Übernachtungen, Wellness und Entspannung.

