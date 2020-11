Goldankauf boomt: Degussa eröffnet Ankaufszentrum in Düsseldorf

Frankfurt am Main, 3. November 2020: Seit Jahren verzeichnet die Degussa Goldhandel GmbH bei den Ankaufgeschäften mit Edelmetallen einen hohen Nachfrageanstieg. Auch in Düsseldorf und Umgebung nutzen viele Kunden vermehrt die Möglichkeit, ihre Edelmetallstücke zu barem Geld zu machen, das gilt besonders im Zuge des derzeitig relativ hohen Goldpreises.

Diese Entwicklung veranlasste das Unternehmen dazu, ein spezialisiertes Goldankaufszentrum auf der Königsallee 60 in der bekannten Kö-Galerie zu eröffnen. Dort kümmern sich professionelle Goldexperten, darunter ausgebildete Goldschmiedemeister, mit Hilfe modernster Prüfgeräte um die Belange der Kunden, die ihr Altgold schätzen lassen und veräußern möchten. Durch den Einsatz neuester Technik in den Händen erfahrener Mitarbeiter, sind die exakte Ermittlung der einzelnen Edelmetallanteile auf die Nachkommastellen genau und in der Folge die fairsten Preise sichergestellt.

Im neuen “Degussa Ankaufszentrum” können Kunden ihre Edelmetallstücke vor Ort zu barem Geld machen oder diese direkt in neue Anlageprodukte – Barren oder Münzen – reinvestieren. Darüber hinaus werden dort auch die klassischen Degussa-Anlagebarren in Gold, Silber und verschiedenen Platinmetallen sowie Anlagemünzen zum Kauf angeboten.

Christophe Lüttmann, Niederlassungsleiter der Degussa: “Unser Düsseldorfer Team, bestehend aus Edelmetallfachleuten und Goldschmiedemeisterinnen, freut sich schon auf das mitgebrachte “Geschmeide”, wie Schmuck und andere Schätze aus der Schublade. Ein Erbstück welches nicht mehr passt, Schmuck der aus der Mode gekommen ist, eine gerissene Kette oder ganz einfach wertvolles Zahngold – die Kollegen machen unseren Kunden immer ein faires, tagesaktuelles Angebot. Für unsere Kundschaft aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet haben wir mit dem Ankaufszentrum eine weitere Anlaufstelle geschaffen, um Edelmetalle an die Degussa zu verkaufen. Dafür herrscht in Düsseldorf und Umgebung eine sehr hohe Nachfrage, die wir nun noch besser bedienen können.”

Von den elf nationalen Standorten verfügt die Degussa, neben Düsseldorf, auch in München, Frankfurt, Hamburg und Berlin über spezialisierte Goldankaufszentren. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit internationalen Niederlassungen in London, Zürich, Genf und Madrid vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.degussa-goldhandel.de.

Über die Degussa Goldhandel

Der Name Degussa ist wie kein anderer Synonym für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Diese Tradition wird heute von der Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH (Kurzformen: “Degussa Goldhandel” oder “Degussa Gold”) fortgeführt, die im Jahr 2010 gegründet wurde und seit 2011 am Edelmetallmarkt aktiv ist. Als weltweit operierendes Unternehmen für Gold, Silber und Platinmetalle ist die Degussa seitdem zum Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern in Europa aufgestiegen.

An den elf nationalen Standorten Augsburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Pforzheim, Stuttgart sowie an den internationalen Standorten London, Genf, Zürich und Madrid bietet die Degussa ihre breite Produktpalette an. Neben Barren, Münzen, Numismatik und Emotionsprodukten stehen den Kunden Onlineshops und Services wie beispielsweise Goldankauf und Einlagerung zur Verfügung. Durch seine Edelmetallkompetenz in Handel, Recycling und Produktion für industrielle Kunden bildet das Unternehmen den Edelmetallkreislauf vollständig ab.

Das kulturhistorische Museum Degussa Goldkammer Frankfurt ergänzt mit einer beeindruckenden Sammlung von Exponaten aus Gold und Silber und als atmosphärischer Veranstaltungsort seit 2019 das Markenportfolio.

Bei einer Mitarbeiterzahl von knapp 160 erzielte die Degussa im Jahr 2019 einen Kundenumsatz von mehr als 2 Milliarden Euro.

