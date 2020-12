Gold wird immer wichtiger

In Zeiten der fiskalischen Großzügigkeit wird die Rolle des Goldes als Diversifikator und Renditequelle immer wichtiger werden.

Langsam werden die US-Wahlen und Corona (eigentlich noch nicht so, aber hoffentlich bald) Ereignisse der Vergangenheit werden. Gold als Anlageklasse wird, da sind sich die meisten Experten einig, seine Wichtigkeit behalten. Da hat sich vieles geändert in der letzten Zeit. Gold ist stark in den Anlegerhorizont gerückt und hat sich einen festen Platz gesichert.

“Wir werden aus der Krise herauswachsen”, so Olaf Scholz. Neue Schulden werden gemacht werden. Aber damit sollen auch die Grundlagen für weiteres Wirtschaftswachstum geschaffen werden. Aber die starke Stellung des Goldes in der Krise wird sich in den Köpfen der Anleger festgesetzt haben. Gold wird nichts von seiner Attraktivität verlieren.

Grundsätzlich besitzt Gold vier Preistreiber. Ein wirtschaftlicher Fortschritt wirkt vermehrend auf Schmuckinvestments und Gold in Technologieanwendungen. Der zweite Preistreiber beim Gold sind Unsicherheiten, politische Verwerfungen und allgemeine Risiken. Hier wirkt Gold als sicherer Hafen. Der dritte Punkt sind die Opportunitätskosten. Wenn Zinsen niedrig sind und die Währungen schwächeln, dann gewinnt Gold am Anlegerinteresse.

Der vierte Preistreiber beim Gold sind momentane Einflüsse. Zum Beispiel wenn strategische Investoren bei niedrigen Goldpreisen kaufen, zum Beispiel indische und chinesische Bürger niedrige Goldpreise nutzen für Einkäufe. Wie auch immer, Gold hat in diesem Jahr das Interesse vermehrt auf sich gezogen und dies allein sollte den Goldpreis stärken können und auch das Interesse auf Goldgesellschaften lenken.

Da wäre etwa Caledonia Mining oder Bluestone Resources. Bluestone Resources – https://www.youtube.com/watch?v=WzAJ8_SxsJg&t=1s – besitzt in Guatemala das Cerro Blanco Goldprojekt, das mit hochgradigen Goldgehalten punktet, sowie das Mita Geothermalprojekt.

Caledonia Mining – https://www.youtube.com/watch?v=nDFFQIscu1c – hat sich seit Jahren als erfolgreicher Goldproduzent in Simbabwe mit seiner Blanket-Mine etabliert. Ein Solarkraftwerk und eine höhere Goldproduktion stehen im Fokus.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ -) und Bluestone Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/bluestone-resources-inc/ -).

