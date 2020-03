Görs Immobilien: Jetzt informieren, vernetzen, beraten lassen

Görs Immobilien bietet Immobilien-Marketing und PR, Blog, Informationen und Beratung, Digitalisierung, Investment und Finanzen

Digitalisierungs-, Marketing- und Immobilienexperte Daniel Görs ist seit mehr als 20 Jahren in den Bereichen Marketing, Immobilien, Finanzen und Digitalisierung (Internet, Medien) aktiv. Auf der Website Görs Immobilien (Blog) widmet er sich primär Themen aus dem Immobilien-Bereich. Aber als Publizist / Blogger / Publisher betreibt er noch weitere Webseiten und zahlreiche andere digitale Auftritte, beispielsweise in den Social Media / den “sozialen Medien”. Wenn Sie “Daniel Görs” googeln, erhalten Sie einen ersten Eindruck von seinen Aktivitäten und seinem Expertenwissen – nicht nur im Bereich Immobilien.

Immobilien und Finanzen – vor allem digital

Wenn es um Immobilien geht, sind Sie bei Görs Immobilien also an der richtigen Adresse. Durch seine Beratertätigkeiten sowie seine Erfahrung und Vernetzung als Leitung Corporate Communications beim Immobilienportal Immonet (gehört heute zur Immowelt Group) verfügt Diplom-Sozialwirt Daniel Görs über eine Expertise und ein Netzwerk, das es in dieser Form in der Immobilienbranche sonst nicht gibt. Hinzu kommen noch breite Erfahrungen und Spezialwissen im Bereich der Finanzen – ebenfalls aus zwei Jahrzehnten Beratungserfahrung sowie als PR- und Marketing-Manager bei der FinanceScout24 AG (Scout24-Gruppe).

Seit mehr als 15 Jahren ist Unternehmens-, Digital- und Immobilienberater Daniel Görs als Experte und Publizist für Fachbeiträge, Seminare, Beratungen und vieles mehr in der Immobilienwirtschaft gefragt. Im Internet, in den Social Media und im Görs Communications Blog ( https://www.goers-communications.de/pr-werbung-beratung/blog ) finden Sie viele seiner Veröffentlichungen rund um Immobilien, Finanzen, Marketing, PR und Digitalisierung.

Immobilien Social Media und Network

Der Görs Immobilien Marketing Twitter Account @Immobilie gehört seit Jahren zu Deutschlands erfolgreichsten Immobilien-Twitterern. Folgen Sie Görs Immobilien auf Twitter: https://twitter.com/immobilie

Beim Digital Real Estate Network Konii, Deutschlands modernes Portal der Immobilienwirtschaft, ist die von Daniel Görs gegründete und moderierte Expertengruppe Immobilien-Marketing und -PR eine der ältesten und größten Konii-Gruppen. Täglich aktuell liefert Konii News, Deals, Meinungen und Trends aus der Branche und damit seinen Nutzern fundierte Informationen für die berufliche Expertise.

Der Name des Konii Netzwerks Immobilienmarketing und -PR ist Programm und Anspruch zugleich. Denn strategisch durchdachtes Immobilienmarketing und professionelle Immobilien-PR (Public Relations) werden von Teilen der Immobilienbranche noch immer (hartnäckig) ignoriert. Dabei wirken gutes Immobilienmarketing und gute Immobilien-PR immer auch vertriebsunterstützend, beeinflussen das Image positiv und sorgen für einen Dialog mit Interessenten, Investoren und Kunden. Oder wie sehen Sie das? Lassen Sie uns im Netzwerk Immobilienmarketing und -PR darüber diskutieren und gemeinsam ein informatives wie vertrauensvolles Netzwerk aufbauen.

So vielfältig die Immobilienbranche selbst ist, so vielfältig sind auch die Möglichkeiten und Herausforderungen im Immobilienmarketing. Beim Immobilienmarketing und der Immobilien-PR werden die Instrumente des klassischen und digitalen Marketings / Onlinemarketings auf die unterschiedlichsten Produkte der Immobilienwirtschaft angewendet. Als Netzwerk-Mitglied sollten Sie deshalb an Inhalten wie Immobilienmarketing, Immobilien-PR, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation von Immobilien-Profis, Suchmaschinenmarketing (SEM) in der Immobilienwirtschaft, Suchmaschinenoptimierung (SEO) für die Immobilienbranche, Social Media und Immobilien, Homepagegestaltung und Websiteoptimierung sowie Blogs / Weblogs interessiert sein. Aber auch an bewährten Konzepten und Maßnahmen im Immobilienmarketing und in der Immobilien-PR wie Pressemitteilungen, Anzeigen, Newsletter, Mailings, Broschüren, Exposes, Baustellenwerbung, Postern, Events, Messen etc.

Wer nicht wirbt, stirbt – wer nicht kommuniziert, verliert. Auch in der Immobilienwirtschaft. Deshalb: Herzlich willkommen in meinem Netzwerk Immobilienmarketing und -PR! Treten Sie auf https://www.konii.de/gruppe/detail/immobilien-marketing-und-pr meiner Immobilien-Expertengruppe bei, informieren und vernetzen Sie sich und tauschen Sie sich aus.

Kontaktieren Sie mich gerne für Fragen und Beratung zu Immobilien Marketing und PR, Digitalisierung, Investment und Finanzen. Profitieren Sie von meinem Expertenwissen und meinem Netzwerk – nicht nur in den aktuell schwierigen Zeiten, sondern auch nach Corona / Ovid-19.

