Globaler Prozessölmarkt 2026

Der globale Markt für Prozessöle wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer konstanten CAGR wachsen. Der wachsende Bedarf an Prozessöl in der Reifen- und Gummianwendung ist einer der Schlüsselfaktoren, der das Marktwachstum in den prognostizierten Jahren voraussichtlich ankurbeln wird. Zunehmende F&E-Aktivitäten in Verbindung mit einem wachsenden Bedarf an natürlichen Produkten wirken sich positiv auf das Marktwachstum im Prognosezeitraum aus. Es wird geschätzt, dass das Wachstum in der Körperpflegeindustrie zusammen mit den Kostenvorteilen der Verwendung von Prozessöl gegenüber herkömmlichen Energiequellen das Marktwachstum in den kommenden Jahren antreiben wird.

Der globale Markt für Prozessöle ist nach Typ, Funktion, Anwendung, Produktionstechnologie, Unternehmen und Region segmentiert. Je nach Typ kann der Markt in naphthenische, paraffinische, aromatische, nicht krebserregende und biobasierte Prozessöle eingeteilt werden. Davon dürfte das paraffinhaltige Segment im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Paraffinische Prozessöle verwenden Wasser als pigmenttragende Lösungsmittel in Druckfarben. Diese Öle helfen den Tinten, eine ausgezeichnete Farbtreue, scharfe Bilder und lebendige Farben im endgültigen Druck bereitzustellen.

Regional wird erwartet, dass der Prozessölmarkt im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wächst, was auf das steigende verfügbare Einkommen zurückzuführen ist, was zu einer steigenden Nachfrage nach Automobilen und Körperpflegeprodukten geführt hat und damit das Wachstum des Marktes vorantreibt .

Die wichtigsten Akteure auf dem Prozessölmarkt sind Royal Dutch Shell PLC, Exxonmobil, Total SA, Indian Oil Corporation Limited, Petronas Group, Repsol SA, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Idemitsu Kosan Co., Ltd., Unipetrol Group, Panama Petrochem Ltd und andere.

Für diesen Bericht berücksichtigte Jahre:

Historische Jahre: 2016-2019

Basisjahr: 2020

Geschätztes Jahr: 2021

Prognosezeitraum: 2022–2026

Ziel der Studie:

Analyse und Schätzung der Marktgröße des globalen Prozessölmarktes von 2016 bis 2019.

Schätzung und Prognose der Marktgröße des globalen Marktes für Prozessöle von 2020 bis 2026 und der Wachstumsrate bis 2026.

Klassifizierung und Prognose des globalen Marktes für Prozessöle nach Typ, Funktion, Anwendung, Produktionstechnologie, Unternehmen und regionaler Verteilung.

Identifizierung einer dominanten Region oder eines dominierenden Segments auf dem globalen Markt für Prozessöle

Identifizierung von Treibern und Herausforderungen für den globalen Prozessölmarkt.

Untersuchung von Wettbewerbsentwicklungen wie Erweiterungen, Produkteinführungen, Fusionen und Übernahmen usw. auf dem globalen Prozessölmarkt.

Durchführung von Preisanalysen für den globalen Prozessölmarkt.

Identifizierung und Analyse des Profils führender Akteure auf dem globalen Markt für Prozessöle.

Identifizierung der wichtigsten nachhaltigen Strategien, die von Marktteilnehmern auf dem globalen Markt für Prozessöle verfolgt werden.

TechSci Research hat für diese Studie sowohl Primär- als auch umfassende Sekundärforschung durchgeführt. Zunächst erstellte TechSci Research eine Liste von Anbietern auf der ganzen Welt. Anschließend führte TechSci Research Primärforschungsumfragen mit den identifizierten Unternehmen durch. Im Rahmen des Interviews wurden die Befragten auch nach ihren Mitbewerbern gefragt. Durch diese Technik könnte TechSci Research Dienstleister einbeziehen, die aufgrund der Beschränkungen der Sekundärforschung nicht identifiziert werden konnten. TechSci Research hat die Serviceanbieter und die Präsenz aller wichtigen Player weltweit analysiert.

TechSci Research berechnete die Marktgröße des globalen Marktes für Prozessöle mithilfe eines Bottom-up-Ansatzes, bei dem Daten für verschiedene Endnutzersegmente erfasst und für die kommenden Jahre prognostiziert wurden. TechSci Research hat diese Werte von Branchenexperten und Unternehmensvertretern bezogen und extern durch die Analyse historischer Daten dieser Produkttypen und Anwendungen validiert, um eine angemessene Gesamtmarktgröße zu erhalten. Auch verschiedene Sekundärquellen wie Unternehmenswebsites, Nachrichtenartikel, Pressemitteilungen, Unternehmensjahresberichte, Investorenpräsentationen und Finanzberichte wurden von TechSci Research untersucht.

Wichtigste Zielgruppe:

Prozessölanbieter

Marktforschungs- und Beratungsunternehmen

Regierungsstellen wie Regulierungsbehörden und politische Entscheidungsträger

Organisationen, Foren und Allianzen rund um Prozessöl

Die Studie ist nützlich, um Antworten auf mehrere kritische Fragen zu geben, die für Interessenvertreter der Branche wie Anbieter, Lieferanten und Partner, Endnutzer usw. wichtig sind, und ermöglicht ihnen nicht nur, Investitionen zu planen und Marktchancen zu nutzen.

