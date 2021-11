Glaub‘ an Dich – der neue Titel des Stefan Carabao

Stefan rockt weiter

Endlich wieder eine neue Single von Deutsch-Rocker Stefan Carabao: „Glaub‘ an Dich“ heißt die neue Single, für die er diesmal selbst den Text schrieb und ihn von seinem Produzenten Gottfried Koch / A-Street Media Hamburg musikalisch umrahmen ließ.

Stefan Carabao, für den die Musik sein Leben bedeutet und ihn stets begleitet, wurde schon als Kind durch seine Großmutter musikalisch erzogen und machte seine ersten stimmlichen Erfahrungen im Schulchor. Fünf Jahre Spielmannszug gaben ihm als Trommler das richtige Rhythmusgefühl.

Stefan Carabao wuchs auf der schönen Ferieninsel Fehmarn auf, wo er mit 19 Jahren Discjockey in der damals sehr bekannten Diskothek „Lord Nelson“ auflegte und ein Jahr lang weitere musikalische Erfahrungen sammelte.

Mit eigenem Equipment machte er sich mit dem „Musik Express“ selbständig und sorgte insgesamt 34 Jahre als DJ und Entertainer auf unterschiedlichen Events für Stimmung.

2002 zog es Stefan Carabao nach Thailand, wo er in der dortigen Musikszene schnell Kontakte und Freundschaften schloss, die noch bis heute Bestand haben. Er rockte als Frontmann in verschiedenen Bands und begeisterte das Publikum.

Als im Jahr 2019 seine Tochter Lena Mainoi im Alter von 15 Jahren von Produzent Gottfried Koch entdeckt wurde und bislang fünf Singles im Genre Deutsch Pop veröffentlichte, übernahm er als Vater die Managerrolle.

Im November 2020 produzierte Stefan Carabao, zusammen mit Gottfried Koch, seine erste Single „Alles auf Anfang“.

„Es sollte einfach nur ein Song anlässlich meines 40-jähirgen Musikjubiläums werden!“, so Stefan Carabao.

Doch es ging weiter. Es folgten „Runter vom Sofa!“ und „Rock Dein Leben“.

„Mir ist es wichtig, immer eine gewisse Message an die Menschen zu senden!“, erklärt Stefan Carabao, der dies auch mit dem Titel „Glaub‘ an Dich“ fortsetzen möchte: “ Wir sollten uns daran erinnern, dass wir im Leben trotz mancher Schwierigkeiten schon viel erreicht haben. Auf dem Weg zum Glück ist es wichtig, den Blick nach vorne zu richten!“, meint der Deutsch Rocker, der auch eigene Erlebnisse seines Lebens in den Text hat einfließen lassen.

Stefan Carabao – eine Stimme mit absolutem Wiedererkennungswert und seinem neuen Song „Glaub‘ an Dich“, der ohrwurmverdächtig klingt und zudem gut tanzbar ist, rockt einfach!

„Glaub‘ an dich“

Genre Deutsch Rock – Länge 03:36 min

Text: Stefan Carabao

Melodie: Gottfried Koch

Label: Carmina Records, Labelcode: LC 08112

Verlag: Carmina MV

ISRC-Nummer: DEAR42158852

Veröffentlichung-Datum: 30.11.2021

EAN:

Foto Cover: Armin Redöhl / Redöhl Fotografie

Mehr Infos zu Stefan Carabao gibt es im Internet bei Facebook unter Stefan Carabao, Stefan Carabao Gruppe und Stefan Carabao Fans und Freunde

Info- und Bildquelle: Büro Stefan Carabao

