Glatthaar Keller: 70.000stes Objekt gestellt/ Markführer setzt Mehrgenerationen-Kellerprojekt um

Schramberg/ Trier-Saarburg. (wei) Was war der 18. Mai für Markus, Alexandra und Mia Porten im Landkreis Trier-Saarburg für ein besonderer Tag….

An diesem Dienstag wurde nicht nur ihr Keller aufgestellt, nein, die wirkliche Überraschung erfuhren sie am Telefon: Sie sind die 70.000ste Baufamilie, die dem Marktführer im Fertigkellerbau, Glatthaar Keller, ihr Bauprojekt anvertrauten.

Glatthaar-Geschäftsführer Michael Gruben ließ es sich denn auch nicht nehmen, den Aufbau persönlich auf der Baustelle zu begleiten und den Bauherren für die Zukunft alles Gute zu wünschen. Wie es schöne Tradition ist, übergab Gruben der Baufamilie ein persönliches Präsent.

„70.000 europaweit errichtete Objekte sind 70.000 erfüllte Bauträume unserer Bauherren. Das ist auch für uns, gerade in diesen Zeiten, ein ganz besonderes Ereignis. Zeigt diese Zahl doch eindrucksvoll, wie sehr die Kunden in den über 40 Jahren unserer Firmengeschichte unseren Produkten, unseren Fertigkeiten und unseren Dienstleistungen vertrauen. Ich verbinde damit Stolz und Dankbarkeit. Gegenüber den Kunden, aber auch unserem gesamten Team, welches nicht nur kontinuierlich gewachsen ist, sondern die technologischen Entwicklungen mit Ihrem Können und ihrer Leidenschaft begleitet haben. So ist Glatthaar, ein starkes deutsches Produkt „Made in Germany“ auf dem internationalen Markt,“ freut sich Michael Gruben.

Der Jubiläumskeller umfasst über 147 m². Zwei Generationen werden ihn sich teilen: Zum einen wird Tochter Mia hier einziehen. Und auch Alexandra Portens Vater wird mit seiner Lebensgefährtin bald das Kellergeschoss bewohnen – ohne sich die beiden Generationen gegenseitig einschränken. Für die Familie war es eine bewusste Entscheidung, drei Generationen unter einem Dach zu vereinen: „Mein Vater ist mit seinen 70 Jahren zwar noch topfit. Aber wir schauen voraus. Mit dem Neubau denken wir auch an eine spätere Betreuung oder Pflege, falls sie nötig würde. Und unsere Tochter ist natürlich begeistert, dass sie mit ihren 14 Jahren schon ihr eigenes kleines Reich inklusive eines eigenen Badezimmers erhält. Und das sogar, wenn sie älter wird, um eine kleine Küche erweitert werden kann, sodass sie auch in der Ausbildung oder im Studium weiter hier wohnen kann und Privatsphäre genießt,“ begründet Bauherrin Alexandra die Entscheidung für den Kellerbau und erläutert weiter: „Unser jetziges Haus wurde zu klein. Auch der ländliche Charme unserer Wohnumgebung ging in den letzten Jahren verloren. So schauten wir uns gezielt nach Grundstücken um, die für den Kellerbau prädestiniert waren. Wir wurden fündig. Und jetzt haben wir sogar einen Jubiläumskeller, was die Vorfreude auf den Einzug noch einmal steigert“.

Das umgesetzte Kellerkonzept mit Einliegerwohnung von Glatthaar Keller erlaubt zwei getrennte Wohneinheiten mit eigenen Zugängen. Zum einen die bereits erwähnte Studiomöglichkeit für Tochter Mia mit rund 30 m². Der Bereich für den Vater der Bauherrin und dessen Lebensgefährtin umfasst komfortable 70 m² für das Paar mit allen Annehmlichkeiten. Durch die Hanglage verfügen Wohn- und Esszimmer, Schlafzimmer und Bad über tageslichtgroße Fenster. Auch Tochter Mia kommt auf ihrer Kellerseite genauso in den Genuss von viel Tageslicht. Auch bei Raumhöhe erinnert nichts an einen Keller. Mit 2,50 m Raumhöhe entsteht ein entspanntes Wohngefühl. Mit Haustechnikbereichen und Treppenhaus ist der Glatthaar Wohnkeller komplett. Er verschwindet auch nicht komplett im Erdreich, sondern mutet wie ein zusätzliches Geschoss an, auf dem ein Bungalow seinen Platz findet.

„Überzeugt, mit Glatthaar Keller zu bauen, hat uns der Umstand, dass wir einfach beeindruckt waren, welche Projekte das Unternehmen bereits umgesetzt hat, wir haben viel gelesen und damit auch ein gutes Gefühl gewonnen,“ ist Bauherrin Alexandra nach wie vor von ihrer Entscheidung überzeugt.

Wenn alles nach Plan läuft, feiern die drei Generationen das diesjährige Weihnachtsfest im neuen Domizil. Im Generationenkeller wird dann ganz sicher auch ein Weihnachtsbäumchen stehen.

Über Glatthaar Keller

Die Firma Glatthaar Keller wurde 1980 von Joachim Glatthaar gegründet. Seither hat sich das Unternehmen mit Stammsitz in Schramberg-Waldmössingen (Baden – Württemberg) auf die Herstellung und den Bau von Fertigkellern und Bodenplatten spezialisiert. Das Dienstleistungsspektrum umfasst dabei auch Planungsleistungen, Statik, Erdarbeiten sowie Projektleitungen. Das Unternehmen schöpft aus einem Erfahrungsschatz von über 70.000 Bauprojekten.

Die Glatthaar-Gruppe entwickelt Baulösungen für den weltweiten Einsatz auch in schwierigen Einsatzgebieten: Einzigartige Patente und Marken, wie unter anderem das geschützte AquaSafe®- System, ThermoSafe Wand oder der preisgekrönte TechnoSafe®-Keller, zeichnen Glatthaar Keller als das innovativste Unternehmen im Bereich Fertigkeller aus und unterstreichen die Marktführerschaft. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen in seinem Produktportfolio über eine ThermoSafe® Wand mit einer Kerndämmung bis zu 16 Zentimetern.

Ressourcenschonende Bausysteme und Abfallvermeidung durch moderne Fertigungsanlagen sowie optimale Logistik und der damit verbundene sparsame Umgang mit Energie ist im Unternehmen gelebtes Selbstverständnis. Daher zeichnen sich die Produkte aus dem Hause glatthaar durch hohe Umweltorientierung aus. Eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet in langjährigen Kooperationen mit Instituten, Hochschulen und der Bauindustrie an der Vervollkommnung immer „intelligenterer Keller“ bis hin zu Passivhausqualität.

Ausgewiesene Fachkompetenz und hohe Qualitätsmaßstäbe bei allen Produkten „Made in Germany“ brachten dem Unternehmen auch gerade deshalb zahlreiche Auszeichnungen ein: z.B. als Deutschlands Kundenchampion 2018, den 1. Platz des Golden Cube 2018 für Innovation beim Großen Deutschen Fertighauspreis, die fünfmalige Auszeichnung nach einem FOCUS Money-Test als fairster Fertigkellerhersteller Deutschlands oder die jüngsten Auszeichnungen als Service-Champion 2019 und Great Place to Work Gewinner im Jahr 2020!

Der Unternehmenserfolg basiert auf einer soliden Entwicklung zu einem starken, gesunden mittelständischen Familienunternehmen, das Firmengründer Joachim Glatthaar von einer Ein-Mann-Firma zum europäischen Marktführer für Fertigkeller gemeinsam mit aktuell mehr als 500 Ingenieuren, Betriebswirten, Projektleitern und Verwaltungs-, Produktions- und Montagemitarbeitern aufbaute. Eigenverantwortlichkeit und Motivation der Mitarbeiter sind wesentliches Element für den 40-jährigen Erfolg. Die Begeisterungsfähigkeit und hohe Identifikation der Mitarbeiter gründet sich dabei auch auf den Fakt, bei einem Markt- und Innovationsführer tätig zu sein, bei dem eine soziale Unternehmens-Leit-Kultur wesentliches Erfolgsmoment ist.

Glatthaar unterhält Niederlassungen in Deutschland, England und der Schweiz. Glatthaar-Produkte werden nach Luxemburg, Großbritannien, Belgien, in die Niederlande und die Schweiz geliefert.

