Glanzlack oder Glitzer

Digitaler Direktdruck für das perfekte Display

Glas, Holz, Metall oder Kunststoffe: wenn es um die perfekte Veredelung von Produktdisplays geht, ist digitaler Direktdruck genau das richtige. Dabei ist mit innovativen Druckverfahren zu vernünftigen Preisen nahezu alles möglich, um den Kunden zielgerichtet anzusprechen, die Sichtbarkeit im Laden zu steigern und sich von der Konkurrenz optimal abzuheben.

Doch was ist in Sachen digitaler Direktdruck eigentlich alles möglich? Sämtliche Farben sowieso, auch die Sonderfarbe weiß, das Bedrucken nahezu aller Materialien und gerne auch die Verwendung von Glanzlack, um besonders herauszustechen, oder von kratzfestem Schutzlack, wenn das Boden-, Theken- oder Wanddisplay am POS oder während des Versands hohen Belastungen ausgesetzt ist.

Ebenso sind mit den neuesten und modernsten Drucktechniken, die der Markt hergibt, matte Lackierungen, Seidenlack oder Glitzer bei der Warenpräsentation für die verschiedensten Aufsteller denkbar. Fotorealistisch oder Fantasievoll, in Kleinstmengen oder großen Serien. Die Druckfläche kann dabei gut und gerne auch mal drei Meter mal 1,50 Meter groß sein. Die Verwendung von Plexiglas etwa und/oder eine raffinierte Beleuchtung über LEDs steigern zusätzlich die Sichtbarkeit im Shop und ziehen die Blicke des Kunden magisch an.

Ganz wichtig ist dabei stets der hohe Wiedererkennungswert. Während früher das eine oder andere Display einfach immer wieder neu beklebt wurde, ist bei zeitgemäßen Displays auf dem ersten Blick klar, dass es sich ausschließlich um eine ganz bestimmte Marke handeln kann. Eine Verwendung für Fremdartikel wird damit kategorisch ausgeschlossen. Der Endkunde weiß sofort: auf diesem Verkaufsdisplay kann nur das Produkt einer ganz bestimmten Firma sein. Gestaltung im Corporate Design eben, Verwechslungen ausgeschlossen.

Seit 60 Jahren kompetente Beratung, flexible Fertigung und hochwertige Materialien für Ihr Verkaufsdisplay! Wasi-Service ist persönlich und nah. Von der Idee bis zum Versand Ihres individuellen Displays sind wir an Ihrer Seite. Begonnen hat alles 1953 mit Johannes Sebastian Wasikowski. Den Startschuss für die Warendisplays gab es 1990 mit Wilhelm Wasikowski. Inzwischen ist unser Familienunternehmen mit Schreinermeister Johannes Wasikowski in der dritten Generation.

Wasi-Displays und -Ladenbauelemente sind seither individuell und hochwertig. Die Herstellung der Verkaufsständer an einem Standort macht uns besonders flexibel und schnell. Wir entwickeln unsere Präsentationssysteme stetig weiter und setzen auf nachhaltige Rohstoffe. Holz, Metall oder Acryl machen Ihren individuellen Produktaufsteller zum Eyecatcher. Lassen Sie sich von Ideen mit Persönlichkeit begeistern – lernen Sie Wasi Displays kennen!

Firmenkontakt

J.S. Wasikowski GmbH Co.KG

Johannes Wasikowski

An der Zeil 18

96215 Lichtenfels

+49957195573

09571955755

info@wasi-displays.de

http://www.wasi-displays.de

