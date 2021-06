gFM-Business 5.3 ERP-Software für Mac, PC und iOS mit neuen Funktionen

FileMaker-basierte ERP-Software für MacOS, Windows und iOS in aktualisierter Version 5.3 mit einigen neuen Funktionen veröffentlicht.

Das FileMaker Fachportal gofilemaker.de hat heute die aktualisierte Version 5.3 seiner ERP-Software für MacOS, Windows und iOS Veröffentlicht. Die Software enthält Module für CRM, Warenwirtschaft und Faktura, Artikel- und Chargenverwaltung u.v.m. und dient zur komfortablen Verwaltung beliebiger Firmendaten am Einzelplatz oder im Netzwerk. Als ERP-Software unterstützt gFM-Business Professional viele Standards und enthält zahlreiche Schnittstellen zu anderen Systemen und Diensten, wie z.B. Factur-X (ZUGFeRD), DATEV, SEPA oder verschiedene Onlineshops.

Die neue Version enthält viele neue Funktionen in allen Modulen und überarbeitete Masken für das Apple iPad. gFM-Business basiert auf der Claris FileMaker-Plattform und ist auch als Customizing- oder offene Lizenz für individuelle Anpassungen und Erweiterungen erhältlich. Die Software kann dann unter MacOS oder Windows mit Claris FileMaker Pro an eigene Anforderungen angepasst werden.

Viele neue Funktionen im Faktura-Modul

Das Faktura-Modul unterstützt nun in allen Belegarten die Zuweisung einer weiteren Kundennummer für die Auswahl der Lieferadresse. Um die Eignung der Standardversion auch für Handwerker zu erhöhen, enthält gFM-Business 5.3 die Möglichkeit, Mengen als Aufmaß oder Formel zu berechnen und Aufmaßlisten zu erzeugen. Belegpositionen können in der neuen Version nicht nur mit einem Rabatt, sondern auch mit einem Preiszuschlag versehen werden. Für Belegpositionen können ab sofort bis zu fünf Freifelder definiert werden. Ein belegbezogener Rabatt kann in gFM-Business 5.3 nun auch als Bruttowert eingetragen werden.

Komfortable Kundenauswahl in Faktura und Korrespondenz

In den Modulen „Faktura“ und „Korrespondenz“ wurde in allen relevanten Masken eine neue Funktion der Kundenauswahl integriert, mit der sich Kunden komfortabel mit Suchfunktion zuweisen lassen. Diese Funktion wurde auf allen Desktop- und iOS-Layouts sowohl in gFM-Business Professional als auch in der Freeware-Version gFM-Business free/Basic integriert.

Automatische Erzeugung von Artikelnummern

gFM-Business 5.3 enthält die Möglichkeit, Artikelnummern nach einem frei definierbaren Nummernkreis automatisch zu erzeugen. Wurde ein Nummernkreis für Artikelnummern definiert, wird die Artikelnummer bei neu erstellten oder importierten Artikeln automatisch erzeugt.

Optimierte Benutzeroberfläche für das Apple iPad

Das Update auf gFM-Business 5.3 enthält umfangreiche Optimierungen der Benutzeroberfläche für das Apple iPad. So wurde die Übersichtsmaske der Artikelverwaltung grundlegend überarbeitet und das Modul „Personal“ im Modul „Unternehmen“ zur Nutzung mit dem iPad vollständig implementiert. In den Modulen „Faktura“ und „Korrespondenz“ wurde die Kundenauswahl mit Suchfunktion integriert. Alle Masken im Modul „Faktura“ wurden grundlegend überarbeitet, und es wurden alle neuen Funktionen auch für das Apple iPad implementiert.

Das Update auf die gFM-Business 5.3 ERP-Software enthält außerdem viele weitere neue Funktionen, Optimierungen und Fehlerkorrekturen.

Mehr Informationen und Bildmaterial zu gFM-Business 5.3

https://gofilemaker.de/2021/06/gfm-business-5-3-erp-software-mit-neuen-funktionen-veroeffentlicht/

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Version gFM-Business 5.3 ist in allen Versionen ab sofort zum Download verfügbar und ist für registrierte Nutzer der aktuellen Version 5 kostenlos. Nutzer einer vorherigen Version können die neue Version zum vergünstigten Upgradepreis erwerben. Wer die vorherige Version innerhalb der Grace-Period (seit dem 1. Februar 2020) erworben hat, erhält das Upgrade auf gFM-Business 5.0 kostenlos.

gFM-Business Light ist die Einzelplatzversion von gFM-Business Professional für einen Mandanten als App-Lösung und zum Preis von 399 Euro* erhältlich. Die Einzelplatzversion der mandantenfähigen Datenbank-Lösung gFM-Business Professional ist zum Preis von 699 Euro** erhältlich. Die Mehrplatzlizenz von gFM-Business Professional 5.0 ist zu Preisen ab 1.199 Euro** erhältlich. Alle Preise ggf. zzgl. FileMaker-Lizenzen.

gFM-Business Custom enthält ein Benutzerkonto zur Bearbeitung aller Bildschirmmasken und Listenansichten mit FileMaker. Neben allen Drucklayouts können mit gFM-Business Custom auch alle Bildschirmmasken mit FileMaker Pro im Layoutmodus bearbeitet werden.gFM-Business Custom Professionalist als Einzelplatzversion zum Preis ab1.499 Euro** erhältlich, als Mehrplatzlizenz ab 2.499Euro**.

Als offene Lizenz enthält gFM-Business ein Administrator-Benutzerkonto für die Anpassung und Erweiterung der gesamten Software. Die offene Lizenz von gFM-Business Basic ist als Mehrplatzlizenz zum Preis von 1.999 Euro** erhältlich, von gFM-Business Professional ab 5.999 Euro**.

Die Freeware-Version gFM-Business free ist nach Registrierung zeitlich unbeschränkt nutzbar für bis zu 50Datensätze pro Modul. Der Funktionsumfang ist identisch mit der Einzelplatzversion von gFM-Business Basic, die zum Preis von 199 Euro* erworben werden kann und keinerlei Einschränkungen unterliegt. gFM-Business Basic 5.0 ist auch als Offene Lizenz zur Verwendung mit FileMaker im Netzwerk und Möglichkeit zur Anpassung und Erweiterung mit FileMaker Pro zum Preis von 1.999 Euro* erhältlich.

*Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

** Alle Preise zzgl. 19% MwSt., inklusive 5-User-Lizenz des MBS FileMaker Plugin (Vollversion, kann mit eigenen Lösungen verwendet werden)

Herausgeber:

M. Schall IT-Services

Markus Schall

Großer Kamp 5, 26209 Hatten

Tel.: +49 (0) 4482 562 90 70

Fax: +49 (0) 4482 562 90 69

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE280073464

Mitglied der FileMaker Business Alliance und FileMaker Developer Subscription

Internet: https://gofilemaker.de

Über goFileMaker.de

Fachportal zur Entwicklung von Business-Apps für Mac OS X, Windows und iOS. Entwicklung und Vertrieb von Datenbanksystemen, ERP-Software und Warenwirtschaftssystemen auf Basis der FileMaker-Plattform. Erfahrung mit FileMaker-Datenbanken seit 1994, Gewinner eines FMM Award 2011, verliehen durch das FileMaker Magazin.

