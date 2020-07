GEZE: Fensterantrieb F 1200+ erhält German Innovation Award 2020

Der German Innovation Award zeichnet branchenübergreifende Produkte und Lösungen aus, die im Hinblick auf Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit überzeugen. 2020 erhält das Leonberger Unternehmen GEZE die begehrte Auszeichnung für den innovativen Fensterantrieb F 1200+ in der Kategorie “Excellence in Business to Business – Building & Elements”. Ausgelobt wird der Preis von dem Expertengremium des Rat für Formgebung, der 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestags gegründet wurde, um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu fördern.

Innovative Fenstertechnik von GEZE

“Wir freuen uns sehr über den Gewinn des German Innovation Award 2020. Die Auszeichnung beweist, dass GEZE zu den innovativsten Anbietern im B2B-Bereich zählt und mit dem Fensterantrieb F 1200+ ein überzeugendes Produkt anbietet, das bisher einzigartig auf dem Markt ist”, sagt Sven Kuntschmann, Segmentleitung Fenstertechnik bei der GEZE GmbH. Das Unternehmen präsentiert mit dem GEZE F 1200+ einen intelligenten Antrieb, mit dem sich große Dreh-Kipp-Fenster spielend leicht automatisch oder auch manuell öffnen lassen. Das intuitive Bedienkonzept ermöglicht es, dass Nutzer auch ohne vorherige Einweisung, wie zum Beispiel Hotelgäste oder Krankenhausbesucher, damit sicher umgehen.

GEZE F 1200+: Raumhohe Fenster einfach bedienen

Bodentiefe oder die Fassaden dominierende Fenster gelten heute vor allem in hochwertigen Büro- oder Wohnräumen mittlerweile als Standard. Neben dem ästhetischen Aspekt verbessern große Fenster, die sich öffnen lassen, auch die Raumqualität. Benutzer schätzen das Licht und die natürliche Lüftung. Der GEZE F 1200+ Antrieb ist für Dreh-Kipp-Fenster mit GEZE F 1200 Beschlag und einem Gewicht bis zu 200 Kilogramm pro Flügel konzipiert. Der Antrieb öffnet und schließt den Flügel in Kippstellung für eine natürliche Lüftung und übernimmt gleichzeitig die Verriegelungsfunktion. Durch die manuelle Drehfunktion kann das Fenster zum Stoßlüften komplett geöffnet werden. Auch im Wartungsfall sowie bei der Reinigung des Fensterglases ist das manuelle Öffnen in Drehposition von Vorteil. Eine Sicherung verhindert, dass unautorisierte Personen den Flügel in Drehstellung öffnen können. Gesteuert wird der extrem geräuscharme Antrieb entweder zentral über die Gebäudeleittechnik oder über das Bedienfeld direkt am Antrieb.

Weitere Informationen:

https://www.geze.de/de/newsroom/geze-fensterantrieb-f-1200-erhaelt-german-innovation-award-2020

ÜBER GEZE:

GEZE ist ein innovatives, weltweit agierendes Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und Spanien. Mit 32 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

Bildquelle: GEZE GmbH