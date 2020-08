Gewerbe in Reinach: die Steuervorteile und gute Lage nutzen

Frankfurt, 31. August 2020 - Die ABG Real Estate Group hat jetzt gemeinsam mit dem Joint-Venture-Partner HanseMerkur Grundvermögen AG, Hamburg, den ODDO BHF-Tower in Frankfurt erworben. Nach Auszug des alleinigen Mieters ODDO BHF in 2024 wird sie den unter Denkmalschutz stehenden Tower neu konzipieren und in Top-Neubauqualität revitalisieren. Das erwartete Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei über 300 Mio. EUR. Das Objekt ist vollständig an die ODDO BHF...