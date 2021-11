Gesundheit und Business vereinen – mit Holistic Performance

Denise und Egon Schiebel informieren darüber, warum Holistic Performance für den Einklang von Business und Gesundheit sorgt.

In Unternehmen kommt es immer wieder zu Stress und gesundheitlichen Einschränkungen. Demnach sei es wichtig, das Unternehmen ganzheitlich oder holistisch zu betrachten. Auch die internen Bereiche sollten systemisch betrachtet werden, um die Performance zu verbessern. „Stellen Sie sich die Frage was passiert, wenn Mitarbeitende häufig krank oder durch gesundheitliche Probleme eingeschränkt sind“, so Denise Schiebel mit einer weiteren Ausführung von Egon Schiebel: „Die Leistungsbereitschaft nimmt ab, Stress entsteht und damit verschlechtert sich nicht selten auch das Betriebsklima und mit ihm die Performance jedes einzelnen.“

Eine Studie der TK Krankenkasse in Kooperation mit dem Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG) und der Haufe Group habe beispielsweise ergeben, dass nur 39,7% aller befragten Organisationen Angebote im Bereich Gesundes Führen umsetzen. „Auch der Blick auf weitere Analysen und Studien zeigt alarmierende Zahlen. Es gibt ein Plus von 14,5% bei langwierigen Krankheitsfällen sowie einen enormen Zuwachs bei Fehltagen aufgrund von Rückenschmerzen oder psychischen Erkrankungen“, akzentuiert Egon Schiebel. Ohne gesunde Mitarbeitende und Führungskräfte könne auch das Unternehmen nicht gesund wachsen.

Mitarbeitende und Führungskräfte stehen ferner vor täglichen Herausforderungen, deren Liste sich mit diversen Themen füllen lasse. „Strenge Unternehmensziele, harte Budgetvorgaben, ständige Arbeitsunterbrechungen, detaillierte Regularien oder zu wenige Mitarbeitende bilden nur einzelne Aspekte dieser Liste an Herausforderungen“, führt Denise Schiebel auf und ergänzt: „Kommen dann noch ungesunder Stress und gesundheitliche Probleme hinzu, führt das häufig zu Demotivation, innerer Kündigung und Dienst nach Vorschrift.“ Schiebel Consulting kombiniert daher ihre Kompetenzen im Gesundheits- und Businessbereich, um so in das Unternehmen als Ganzes hineinzuwirken.

„Unsere Vision ist der Aufbau einer gesundheitsförderlichen Arbeitswelt in den Unternehmen, in denen alle Mitarbeitenden und Führungskräfte ihre individuellen Potenziale einbringen, Sinn erleben, sich gegenseitig fördern und unterstützen“, so die beiden BeraterInnen. Die Gesundheit sei fest in den Unternehmenszielen verankert und ein organisatorischer Rahmen sorge für eine positive Wirkung auf das Betriebsklima. „Führungskräfte, Teams und Mitarbeitende werden dahingehend gestärkt, dass sie selbstsicher und mutig die gemeinsame Zukunft gestalten. Das ist das Ziel von Holistic Performance“, betonen Denise und Egon Schiebel abschließend.

