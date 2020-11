Gesichtsmaske bedrucken – Drumox.de informiert

Vielfältigen Vorteile für Drumox Kunden

Es ist nach wie vor das bestimmende Thema unseres Alltags: Mund-Nasen-Masken, die wir im öffentlichen Raum tragen müssen, um andere vor einer eventuell unerkannten Infektion zu schützen. Der Gedanke, andere zu schützen ist wertvoll, die optische Umsetzung der meist getragenen Masken ist hingegen das reinste Trauerspiel. Die meisten Masken wirken ebenso trist, wie es der Alltag in dieser Zeit ist. Statt Lebensfreude auszustrahlen, vermitteln die meisten Masken eine Atmosphäre von Krankenhaus und Krankheit. Kein Wunder, denn insbesondere die Einwegmasken stammen genau aus diesem Segment. Dabei kann jeder selbst den kleinen Unterschied machen und auch in grauen Zeiten durchaus Farbe ins Spiel respektive ins Gesicht bringen. Es bleibt nur die Frage, wie man eine Maske gestaltet, woraus sie besteht und welche Vorteile das Maske bedrucken an sich hat. Vor allem die Vorteile überwiegen dabei ganz enorm und sind für Träger*innen sowie Vertreiber von Gesichtsmasken gleichermaßen interessant.

Drumox.de als etablierte Druckerei hat sich dem Thema schon gleich zu Beginn der Corona-Pandemie angenommen und hat unmittelbar mit einem zunächst kleinen, aber dann stetig wachsenden Angebot begonnen. Eine Maske bedrucken, das war klar, ist ein wirklich weites Feld. Der erste Gedanke war natürlich der um die Träger*innen selbst. Es galt zunächst eine grundsätzliche Alternative zu den generell kaum zu bekommenden Einwegmasken zu schaffen und zudem, eine Maske zu schaffen, die individuell ist. So war die Idee geboren, Privatabnehmer*innen auch in Kleinauflage eine Maske bedrucken zu lassen, die ganz nach Wunsch ausfallen konnte. Ein eigenes kreiertes Design, ein cooler Spruch oder ein besonders gern gesehenes Bild aus der eigenen Sammlung etwa. Ein erster Schritt hin zu etwas Farbe in der kalten Realität. Für Unentschlossene oder technisch weniger interessierte Menschen entwickelte Drumox.de dann ein Sortiment an vorgefertigten Motiven, mit denen sich Interessierte ihre Gesichtsmaske bedrucken konnten. Angefangen von Spruchbannern, über farbenfrohe Muster bis hin zu eindeutig fränkischen Positionen. Gerade das Fränkische durfte nicht fehlen, da Heimat und Firmenstandort von Drumox.de Nürnberg sind.

Fertige Motive online auswählen, die gewünschte Menge auswählen und fertig ist die Bestellung – eine ganz einfache Geschichte für jedermann. Wer sich kreativ austoben möchte, um seine Mundmaske bedrucken zu lassen, hat es allerdings kaum schwerer. Wer kann und möchte, der kreiert sich mit gängigen Grafikprogrammen sein eigenes Logo oder seinen Spruchbanner am heimischen PC oder nimmt einfach ein vorhandenes Foto zur Hand. Bei Drumox.de lässt sich per Online-Konfigurator das fertige Design einfach hochladen und genau auf die Maske anpassen. So weiß jeder von vorn herein, was er wenige Tage später nach Hause geliefert bekommt und braucht keine bösen Überraschungen fürchten. Auch das Designen selbst kann direkt online im Konfigurator erfolgen, es braucht keine grafischen oder designtechnischen Vorerfahrungen, um seine Gesichtsmaske bedrucken zu lassen. Wenige Klicks genügen bereits, um ein wirklich überzeugendes Ergebnis zu schaffen.

Die Vorteile des Maske bedruckens liegen natürlich auf der Hand und sind die entscheidenden Argumente. Aber auch Anbieter von bedruckten Mundmasken können durchaus von Vorteilen profitieren. Wer sich dazu entschließt, eine Maske bedrucken zu lassen, um sie etwa als Werbegeschenk zu verteilen, erschließt einen ganz neuen Werbemarkt mit bisher ungekannten Möglichkeiten. Wer etwa als Unternehmer seine persönliche Gesichtsmaske bedrucken lässt und sie somit unverkennbar mit seiner Firmenphilosophie versieht, schlägt die zwei sprichwörtlichen Fliegen wirklich mit einer Klappe. Nicht nur, dass er aktiv dazu beiträgt, das Infektionsgeschehen im Zaum zu halten, er präsentiert auch Werbung auf allerbester Ebene. Es ist daher durchaus sinnvoll, wenn sich Unternehmer*innen intensiv mit der Gestaltung einer Maske beschäftigen. Bekanntlich erlaubt der erste Eindruck keine zweite Chance. Wenn der erste Eindruck aber stimmt, dann ist die gewünschte Aufmerksamkeit von potenziellen Neukunden garantiert. Und damit dieser Eindruck überhaupt erst entstehen kann, ist die Position einer Werbefläche ganz entscheidend. Und wo schaut Mann und Frau zuerst hin, wenn man unter Menschen ist? Ganz klar: In andere Gesichter. Zwar sieht man diese aktuell nicht in voller Schönheit, aber genau das ist die beste Werbefläche, die man sich eigentlich wünschen kann. Wann hat es so etwas Herrliches, zumindest aus Marketingsicht, jemals gegeben? Niemand hätte sich früher freiwillig und ohne Kosten Werbung eines beliebigen Unternehmens freiwillig ins Gesicht gepinselt. Corona und das Mundmaske bedrucken ändern alles. Man blickt seinem Gegenüber nur flüchtig in das Antlitz und wird unvermittelt und vielleicht sogar unbewusst mit einer Marke, einem Produkt oder einer Dienstleistung vertraut gemacht. Immer und immer wieder. Unternehmer*innen sollten daher überhaupt nicht zögern und eine Gesichtsmaske bedrucken lassen, denn eine bessere Werbefläche gibt es nicht. Sie zu verschenken kostet zwar eine Kleinigkeit, aber kostenlose Masken werden ohne Zweifel von jedem gern angenommen letztlich auch getragen. Denn Masken kann man dieser Tage nicht genug im Vorrat haben. Und so ist es nur eine Frage von wenigen Tagen, bis sich die ganz persönliche Werbebotschaft von Unternehmer*innen wie von selbst verbreitet. Hier rechnet sich wirklich jeder Cent, der in das Maske bedrucken bei Drumox.de investiert wird. Auch für Unternehmer*innen gilt: Das werbewirksame Design kann unternehmensintern in der Grafikabteilung vorgefertigt werden und dann per Online-Konfigurator genau angepasst werden. Kleine Unternehmen ohne Grafikspezialisten können ihre werbende Mundmaske auch im Online-Konfigurator selbst kreieren und dann zum Druck freigeben. Mit wenigen Klicks ist das erledigt und wenige Tage später kann die Werbeaktion der besonderen Art beginnen.

Wer eine Mundmaske bedrucken lassen möchte, egal ob privat oder gewerblich, soll nicht ohne ein paar Worte zum Produkt selbst entlassen werden. Die Mundmasken von Drumox.de sind hochwertige und wiederverwendbare Produkte. Sie sind aus Baumwolle gefertigt und qualitativ nach höchstem Standard gefertigt. Wiederverwendbarkeit entspricht nicht nur dem Gedanken der Nachhaltigkeit, sondern schon letztlich auch den Geldbeutel. Der ständige Wechsel auch von preiswerten Einwegmasken verursacht in der Regel die höheren Kosten. Zudem sind Mehrwegmasken aus hochwertiger Baumwolle deutlich angenehmer zu tragen und erleichtern das Atmen gerade bei längerem Tragen enorm. Wer eine Maske bedrucken lässt, der erhält ein Produkt, dass er bei 60 Grad in der Waschmaschine immer wieder auf seinen ursprünglichen und hygienisch einwandfreien Ur-Zustand zurücksetzen kann. Die Masken von Drumox.de behalten dabei ihre Form und auch der Druck bleibt farblich frisch. Für den besonderen Tragekomfort sorgen elastische Schlaufen, die um die Ohrmuscheln geführt werden. Für die richtige Anpassung an die Gesichtsform verfügen die Masken über einen biegsamen Bügel im Nasenbereich.

