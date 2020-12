Geschmackvolle Neuerscheinung: “Österreichs Jungwinzer kochen”

Innovatives Kochbuch verbindet Winzer-Rezepte und Weinempfehlungen

München, Oktober 2020 – Pünktlich zum Herbst kommt das erste Wein-Kochbuch mit Rezepten und Weinempfehlungen österreichischer Jungwinzerinnen und Jungwinzer auf den Markt: “Österreichs Jungwinzer kochen” heißt das rund 200 Seiten starke, reich bebilderte kulinarische Werk.

Über 50 junge Winzerinnen und Winzer aus den vier Haupt-Weinregionen Österreichs – Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Wien – stellen darin ihre Lieblingsrezepte vor und empfehlen dazu jeweils einen passenden Wein aus ihrem aktuellen Sortiment. Das Buch gibt damit einen Einblick in die Weinkultur und die typische Küche nicht nur des Genusslands Österreich, sondern auch seiner einzelnen Herkunftsgebiete und sogar der einzelnen Weingüter.

Die mitwirkenden Winzerbetriebe kommen aus fast allen Teilen des Landes und erscheinen jeweils in der Reihenfolge der Weinbaugebiete mit ihrem Gericht, ihrer Weinempfehlung und einem Kurzporträt. Jede Weinbeschreibung wird so ergänzt um Hintergrundinformationen zum Weingut und zur Winzerin bzw. zum Winzer sowie um alternative Weinempfehlungen, falls der konkret ausgewählte Wein nicht (mehr) erhältlich sein sollte.

Fotos von den Gerichten und Weinen sowie den Menschen geben dem Wein und dem Rezept im wahrsten Sinne des Wortes ein Gesicht. Am Anfang des Buchs stellt eine komprimierte Einführung zunächst den Weinbau in Österreich sowie die Grundlagen zur Kombination von Wein und Speisen vor. Auch die einzelnen Weinbaugebiete werden am Anfang des jeweiligen Kapitels porträtiert.

Immer beliebter wird Österreich auch als Urlaubs- und Ausflugsziel jenseits der Skisaison – die reizvollen Landschaften und die vielfältigen Tourismusmöglichkeiten bieten abwechslungsreiche Natur- und Genusserlebnisse. Die Winzerinnen und Winzer verraten daher im Buch auch ihre individuellen “Geheimtipps” für Restaurants, Hotels und Ausflugsziele in unmittelbarer Nähe zum Weingut. Damit empfiehlt sich das Werk auch bestens als Reisebegleiter.

Initiiert und koordiniert wurde das Wein-Kochbuch von der Agentur Wein-Plus Solutions GmbH in Zusammenarbeit mit der Österreich Wein Marketing (ÖWM). Die textliche Konzeption übernahmen die österreichische Journalistin und Autorin Irina Weingartner und der Fachjournalist Carsten M. Stammen. “Die Kombination von einem traditionellen Kochrezept – vielfach direkt aus der Winzerfamilie – und einer konkreten Weinempfehlung dazu ist etwas Besonderes. Meistens hat man nur eins von beidem: ein Kochbuch oder ein Weinbuch”, sagt Herausgeber Alexander Schreck, Geschäftsführer der Wein-Plus Solutions GmbH.

“Die Rezepte im Buch sind so unterschiedlich wie die Winzerzinnen und Winzer selbst und bieten ein breites Spektrum, von der einfachen Mahlzeit für jeden Tag bis zum raffinierten Festtagsschmaus”, erklärt Schreck. “Dabei ergibt sich eine bunte Mischung aus Fleisch-, Fisch- und vegetarischen Gerichten sowie Süßspeisen: Die Vielfalt reicht von Sushi- und Burger-Variationen über Klassiker wie Lachsforelle oder Rinderbraten bis zu anspruchsvollen Rezepten wie rosa gebratenem Wildschweinfilet auf Apfel-Rotkraut mit Birnen-Kastanien-Steinpilzgröstl.” Für alle nicht-österreichischen Leserinnen und Leser werden in einem Glossar am Ende des Buchs wichtige österreichische Küchenbegriffe ins Hochdeutsche übersetzt.

Das “Österreichs Jungwinzer kochen Kochbuch” ist in der Edition Graafmann & Schreck erschienen und kostet 24,90 Euro.

Wir schaffen Lösungen. Alles aus einer Hand.

Wir sind Ihr professioneller Partner für Eventmanagement, Kommunikations- und Veranstaltungskonzepte. Von der strategischen Planung bis hin zur Nachbereitung organisieren und realisieren wir für Sie Messen, Veranstaltungen, Roadshows, Verkostungen und vieles mehr. Sowohl im B2B (für Händler, Gastronomen, Medienvertreter) als auch B2C-Bereich (für Konsumenten).

Wir konzipieren Veranstaltungsformate im eigenen Namen ebenso wie im Auftrag von Verbänden und Organisationen. Zudem vertreten und beraten wir Agenturen und namhafte Weingüter und entwickeln Buchkonzepte. Zu unseren Partnern gehören unter anderem das Deutsche Weininstitut (DWI) sowie VDP.Die Prädikatsweingüter.

Die Köpfe hinter Wein-Plus Solutions sind die beiden Unternehmer Alexander Schreck, Markenexperte mit Schwerpunkt neue Medien, der sich als Berater, Autor und Speaker seit über zehn Jahren mit der Psychologie und Kommunikation im Bereich Marketing und Vertrieb beschäftigt und Utz Graafmann, Gründer und Geschäftsführer des Netzwerks Wein-Plus, das seit 1998 private Weinliebhaber und Profis aus Weinbau, Handel, Gastronomie, Medien sowie Forschung und Lehre verbindet.

Kontakt

Wein-Plus Solutions GmbH

Alexander Schreck

Wetterkreuz 19

91058 Erlangen

+49 9131 755033

alexander.schreck@wein-plus.de

https://wein-plus-solutions.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.