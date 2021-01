Geschichten vom Ponyhof – Ein Jugendbuch über beste Freundinnen und Pferde

Claudia Schreiber erzählt in “Geschichten vom Ponyhof” von menschlichen und tierischen Bewohnern eines Ponyhofs.

Vor langer Zeit, als die Autorin dieses Buchs noch ein kleines Mädchen war, hatte sie ein Buch des englischen Autors J.L.Brisley sehr geliebt. Die Hauptfigur in diesem Kinderbuch war Milly Molly. Sie und ihre Freundin Victoria spielten eines Tages mit ihren Puppen in ihrem kleinen Atelier. Sie entwickelten dabei eine Geschichte, die bei jedem folgenden Treffen fortgesetzt wurde. Auf der Suche nach Namen für die Hauptpersonen in dieser Geschichte kamen die Freundinnen auf die Namen Milly und Molly in Anlehnung an Milly Molly von J.L.Brisley. Die Charaktere sind ein Sinnbild für die Nähe und Verbundenheit der beiden Freundinnen. Da sich Claudia und Victoria im letzten Sommer nicht so oft treffen konnten, da auch ihr Leben von der Corona-Pandemie beeinträchtigt wurde, haben sie sich dazu entschlossen, die Zeit zu nutzen, um sich an ihre Geschichten zu erinnern und diese nieder zu schreiben.

Die Geschichten der Cousinen Milly und Molly sind nun in dem Buch “Geschichten vom Ponyhof” von Claudia Schreiber versammelt. Sie und ihre Freundin wünschen sich, dass junge Leser beim Lesen dieser oft lustigen und spannenden Geschichten genauso viel Spaß haben, wie sie beim gemeinsamen Spielen hatten. Vielleicht regen die Geschichten einige junge Leser auch dazu an, selbst beim Spielen kreative Geschichten zu erschaffen und diese schriftlich festzuhalten.

“Geschichten vom Ponyhof” von Claudia Schreiber ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21781-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool “publish-Books” bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de